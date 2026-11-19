आज का मीन राशिफल 19 नवंबर: ऑफिस में मेहनत को लेकर सवाल उठेंगे, शुक्र सुख-सुविधा पर खर्च की चाह बढ़ाएगा
Meen rashifal today: मीन राशि वालों भावनात्मक दबाव और खर्च बढ़ने के योग हैं। प्रेम में आत्मीय पल होंगे और जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
मन पर आज भावनात्मक बोझ रहेगा और अकेले बैठने की इच्छा होगी। जिम्मेदारियां अपने आकार से अधिक भारी लगेंगी। कुछ नतीजे अपेक्षा के अनुरूप न आने की संभावना है। खर्च बढ़ने के योग भी हैं, इसलिए रकम का विचार बार-बार लौटेगा। इसी गंभीर दिन में प्रेम संबंधों के मीठे और निजी पल खुशी देंगे। प्रिय व्यक्ति के साथ शांत बातचीत अच्छी लगेगी। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा धीमी रखेगा और जिम्मेदारी का वजन महसूस कराएगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, जिसमें टिककर काम करने वालों को मेहनत का फल मिलने के योग हैं। आज जल्दी पूरा करने की इच्छा और अपनी धीमी गति के बीच खिंचाव रहेगा। एकांत की जरूरत बनी रहेगी, फिर भी अपने काम से पूरी तरह अलग होने का मन नहीं होगा।
मीन राशि करियर राशिफल टुडे
काम के नतीजे मनमुताबिक मिलने में कठिनाई हो सकती है। इससे अपनी मेहनत को लेकर सवाल उठेंगे और धैर्य की परीक्षा होगी। दफ्तर की सामान्य जिम्मेदारी भी अतिरिक्त भार जैसी लगेगी। लगातार प्रयास करने वालों को परिणाम मिलने की संभावना है, हालांकि गति धीमी रह सकती है। विद्यार्थियों को भावनात्मक उलझन के बीच ध्यान जुटाना होगा। पढ़ा हुआ हिस्सा फिर देखने की जरूरत महसूस हो सकती है। आज काम का आकार देखकर शुरुआत से पहले ही थकान का एहसास संभव है। अपने सामने तत्काल पूरा होने वाला हिस्सा रखें। किसी नतीजे की प्रतीक्षा मन में जगह बनाए रखेगी। अपनी कोशिश पर लौटना दिन की लय होगा और काम पूरा होने की इच्छा धीमी ऊर्जा के साथ चलती रहेगी।
मीन राशि की आज आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी
खर्च का दबाव आज प्रमुख रहेगा। अपनी सुविधा के साथ संबंधों पर रकम लगाने का विचार आएगा। कन्या राशि के सातवें भाव में नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा पर खर्च की चाह बढ़ाएगा। प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने के लिए पैसा लगाने का मन होगा। यह इच्छा आर्थिक चिंता के बीच थोड़ी राहत जैसी लगेगी। किसी बड़ी खरीद या लाभ का निश्चित संकेत नहीं है। साफ चेतावनी है, भावनात्मक परेशानी के समय मन बहलाने वाला खर्च बढ़ सकता है। ऐसी खरीद का फैसला कुछ देर रोक दें। उपलब्ध रकम का विचार निजी बातचीत में भी आएगा। साथी के साथ सुविधा का विषय सामने होगा और अपनी जरूरतों की सीमा अधिक स्पष्ट महसूस होगी।
आज का मीन लव राशिफल
प्रेम में मीठे और आत्मीय पल होंगे। बाहर की हलचल से अलग प्रिय व्यक्ति के साथ बैठना अच्छा लगेगा। अपने मन की बात धीरे-धीरे शब्द पाएगी। दिन के दूसरे हिस्सों का भारीपन मौजूद रहेगा, फिर भी रिश्ते की निकटता अलग सुख देगी। बहुत लोगों के बीच रहने की इच्छा कम होगी। परिचित साथ और धीमी बातचीत अधिक आकर्षक लगेगी। साथी के साथ आराम या खर्च पर भी चर्चा होगी। किसी भावनात्मक बात पर आपकी प्रतिक्रिया गहरी रहेगी। अपनी जरूरत शांत शब्दों में कहें। आज निजी समय का महत्व किसी बड़े कार्यक्रम से अधिक महसूस होगा। थोड़ी देर साथ बैठने पर भी अपनापन रहेगा। एकांत की चाह और प्रेम की गर्माहट एक ही दिन में साथ जगह पाएंगी।
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आज का मीन सेहत राशिफल
दिन की थकावट के बीच पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के बारहवें भाव में रहेगा और आराम के साथ अकेले रहने की इच्छा बढ़ाएगा। खर्च का खयाल भी मन में चलता रहेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। ऊर्जा की धीमी गति पर अधीरता हो सकती है। यात्रा के दौरान रास्ते पर पूरा ध्यान रखें। मानसिक बोझ के कारण खाली समय भी विचारों में बीत सकता है। शांत वातावरण अच्छा लगेगा और लंबी बातचीत से विराम लेने का मन होगा। किसी बीमारी का निदान या विशेष स्वास्थ्य परिणाम का दावा नहीं है। आज थकान और भावनात्मक दबाव प्रमुख अनुभव रहेंगे। रात में दिन की हलचल से हटकर अपने साथ रहने की इच्छा बढ़ेगी। आराम की तैयारी करना काम खत्म करने जितना महत्वपूर्ण महसूस होगा।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
रात को सामान्य समय से पहले सोने की तैयारी करें।
क्या न करें
एक प्रतिकूल नतीजे के तुरंत बाद कोई बड़ा फैसला न लें।
कल का राशिफल
कल संतोष रहेगा। विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ेंगे। कारोबार में अच्छी कमाई के योग हैं। नौकरी में वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। अविवाहितों को प्रस्ताव मिलने की संभावना है। जीवनसाथी से सहयोग बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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