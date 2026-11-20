आज का मीन राशिफल 20 नवंबर: कारोबार में अच्छी कमाई के योग, काम में मेहनत का संतोष मिलेगा
Aaj ka Meen rashifal today: मीन राशि वालों को काम में संतोष मिलेगा। कारोबार में अच्छी कमाई और अविवाहितों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आने की संभावना है।
काम में मेहनत का संतोष मिलेगा और कारोबार में अच्छी कमाई के योग हैं। अपने काम को लेकर आत्मविश्वास रहेगा। नौकरी करने वालों के काम से वरिष्ठों के प्रसन्न होने की संभावना है। आज दिन की पहचान संतुष्टि होगी। जिस काम में मन लगाएंगे, उसमें अपनी भागीदारी का महत्व महसूस होगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर टिकेगा और मेहनत करने की इच्छा रहेगी। निजी जीवन में भी अपनापन होगा। जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे और आप उनका सहयोग करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार के माध्यम से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। रोजमर्रा की होड़ से कुछ दूरी बनाने का मन होगा, फिर भी अपने हिस्से का काम करने का उत्साह रहेगा।
आज का मीन करियर राशिफल
विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ेंगे और एकाग्रता अच्छी रहेगी। किताब खोलने के बाद विषय में मन लगेगा। कठिन पाठ पर टिककर बैठने का धैर्य होगा। अपनी तैयारी को लेकर संतोष रहेगा और पढ़ाई केवल समय पूरा करने जैसा काम नहीं लगेगी। कारोबारी आत्मविश्वास के साथ अपना काम करेंगे। नौकरी में किए जा रहे प्रयास वरिष्ठों को पसंद आने की संभावना है। सिंह राशि के छठे भाव में केतु कामकाजी होड़ से अलग होने और कुछ उलझनों को छोड़ देने का भाव देगा। दफ्तर में हर बहस का हिस्सा बनने की इच्छा कम होगी। अपने काम की उपयोगिता अधिक साफ महसूस होगी। आज ध्यान मांगने वाला हिस्सा पहले उठाएं।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
व्यापार में अच्छी आमदनी के योग हैं। अपने काम की समझ पर भरोसा रहेगा और कमाई से जुड़ी बातचीत में हिचक कम होगी। कारोबारी के लिए आज का संतोष अपने प्रयास और आर्थिक परिणाम के बीच संबंध महसूस करने में होगा। रोज का काम संभालते हुए अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए मुख्य अनुकूलता काम की सराहना से जुड़ी रहेगी। पैसों की बात करते समय भी मन अपनी मेहनत की कीमत पर जाएगा। किसी रकम को लेकर चर्चा होगी तो अपनी बात स्पष्ट रखने का आत्मविश्वास रहेगा। आर्थिक फैसले के लिए कुछ देर शांत होकर बैठें।
आज का मीन लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आप उनकी बात सुनेंगे और रोज के काम में सहयोग करेंगे। साथ बैठने का छोटा समय भी अपनापन देगा। घर की बातचीत में अपनी भूमिका अच्छी लगेगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के पहले भाव में रहेगा, जिससे मन उत्साहित और संवेदनशील रहेगा। दिन के केंद्र में आप खुद होंगे। किसी अपने की बात गहराई से महसूस होगी और स्नेह मिलने पर खुशी साफ दिखेगी। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार की ओर से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। इस विषय में आपकी अपनी भावनाओं का महत्व रहेगा। साथी की बात पूरी सुनकर जवाब दें।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
काम करने का जोश रहेगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होगी। सिंह राशि के छठे भाव में मार्गी मंगल सक्रियता और गर्मी बढ़ाएगा। लगातार काम के बीच मन जल्दी उकता जाएगा, खासकर जब कोई बात बार-बार दोहराई जाएगी। अपने हाल को लेकर संवेदनशीलता रहेगी। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से हटने का भाव मानसिक बोझ हल्का करने में मददगार हो सकता है। काम से मिलने वाला संतोष मन को अच्छा लगेगा, हालांकि हर समय एक जैसी फुर्ती की अपेक्षा दबाव बढ़ा सकती है। चेतावनी साफ है, चिड़चिड़ाहट में दिया तीखा जवाब साथ काम करने का माहौल कठिन कर सकता है। काम के बीच थोड़ी देर आराम रखें।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई के लिए ऐसा समय तय करें जिसमें पूरा ध्यान विषय पर दे सकें।
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क्या न करें
विवाह प्रस्ताव की बात सुनते ही अंतिम सहमति का संदेश न भेजें।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। समाज में सम्मान मिलेगा। कारोबार में आसानी से अधिक आदेश मिलने के योग हैं। खुशी के साथ उलझन रहेगी और अपने निर्णय पर भरोसा डगमगाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र