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मीन राशिफल 20 जुलाई: वक्री बुध भ्रम और अधूरी बातों को फिर ला सकते हैं सामने, राहु बढ़ाएंगे खर्च

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Meen Rashifal 20 July 2026: आज मीन राशि वालों के शादीशुदा लोगों के लिए साथी के प्रति आकर्षण और समझ दोनों बढ़ेंगे। ऑफिस में टीम के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम आसान होगा। जानें आज मीन राशि वालों की कैसी रहेगी धन, करियर, सेहत और लव लाइफ की स्थिति।

मीन राशिफल 20 जुलाई: वक्री बुध भ्रम और अधूरी बातों को फिर ला सकते हैं सामने, राहु बढ़ाएंगे खर्च

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 20 जुलाई 2026: सामने वाले लोगों के साथ तालमेल इस दिन का मुख्य विषय रहेगा। चंद्रमा साझेदारी और रिश्तों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अकेले फैसला लेने के बजाय बातचीत से रास्ता बनाना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी, करीबी साथी, क्लाइंट, या बिजनेस पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें किसी रिश्ते को लेकर बातचीत, परिचय, या परिवार की तरफ से संकेत मिल सकते हैं। इसे तय नतीजे की तरह नहीं, बल्कि आगे बढ़ती संभावना की तरह देखें। घर के भीतर भी कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी, क्योंकि बुध की उलटी चाल पुराने भ्रम या अधूरी बातों को फिर सामने ला सकती है। बच्चों की तरफ से साहस या पहल देखने को मिल सकती है, जिससे मन खुश होगा। रचनात्मक कामों में रुचि बनी रहेगी। शनि आपकी राशि में होने से आप हर बात को गंभीरता से लेंगे, इसलिए खुद पर ज्यादा भार न डालें। सही लोगों से मिलना, सही तरीके से बात करना, और व्यावहारिक अपेक्षा रखना आज बहुत काम देगा।

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मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ

रिश्तों में निकटता बढ़ाने का अवसर है। जो लोग लंबे समय बाद मिलने की सोच रहे थे, उनके लिए संपर्क या मुलाकात की संभावना बन सकती है। अविवाहित लोगों को किसी संभावित रिश्ते पर बात आगे बढ़ती दिख सकती है, लेकिन निर्णय में समय देना बेहतर रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथी के प्रति आकर्षण और समझ दोनों बढ़ेंगे। अगर हाल में कोई गलतफहमी हुई थी, तो उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। बस घर की पुरानी बातों को नए विवाद में न बदलें। रिश्ते में कोमलता रखें, पर अपनी बात दबाकर नहीं। स्पष्टता और सम्मान साथ-साथ चलें।

मीन राशि वालों का आज कैसा रहेगा करियर और शिक्षा

कामकाज में साझेदारी, सलाह और समझौते का महत्व रहेगा। व्यवसाय करने वालों को नया सहयोग, संयुक्त काम, या संभावित पार्टनर से बातचीत मिल सकती है। किसी कानूनी, सरकारी, कागजी या औपचारिक मामले में गति दिख सकती है, लेकिन अंतिम नतीजा मानकर न चलें। दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। छात्र मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। केवल समझ आने का भ्रम काफी नहीं होगा। लिखकर अभ्यास, दोहराव और समयबद्ध तैयारी जरूरी है। रचनात्मक और विश्लेषण दोनों तरह के कामों में क्षमता है, बस शेड्यूल मजबूत रखें। ऑफिस में टीम के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम आसान होगा। अकेले सब संभालने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है।

मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी धन की स्थिति

धन के मामले में सहयोग का संकेत है। परिवार, साथी, या ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद, सलाह, या किसी खर्च में साझेदारी का रास्ता निकल सकता है। इसे स्थायी सहारे की तरह न लें, बल्कि संतुलन बनाने का अवसर मानें। रोजमर्रा के खर्च पर नजर रखें, क्योंकि राहु बारहवें हिस्से में होने से अनदेखे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। अगर किसी साझा धन, बिल, फीस या घरेलू भुगतान पर बात करनी है, तो साफ हिसाब रखें। बचत को छुए बिना समाधान निकालना बेहतर रहेगा।

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मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी सेहत

स्वास्थ्य को हल्के में न लें। बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, लेकिन थकान और लापरवाही मिलकर असर बढ़ा सकती है। नींद, भोजन और पानी की नियमितता जरूरी है। शनि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार बढ़ा रहा है, इसलिए मानसिक थकान जल्दी महसूस हो सकती है। हल्की चाल, गहरी सांस और स्क्रीन से छोटे ब्रेक मदद करेंगे। अगर शरीर आराम मांग रहा है, तो उसे टालें नहीं। नियमितता ही आज सबसे अच्छा सहारा है।

आज की सलाह: रिश्तों में संकेतों पर नहीं, साफ बातचीत और स्पष्ट सीमाओं पर भरोसा करें।

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लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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