मीन राशिफल 20 फरवरी: एक्स से दोबारा ना जुड़ें शादीशुदा महिलाएं, ऑफिस में आज मिल सकती है नई जिम्मेदारी

Pisces Horoscope 20 February 2026 Aaj Ka Meen Rashifal Future Prediction: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें 20 फरवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Pisces Horoscope Today 20 February 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज आपकी लव लाइफ एकदम सही दिशा में आगे बढ़ने वाली है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सुकून और संतोष मिलने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी सही रहने वाली है। कोई बड़ी बीमानी की आशंका नहीं है। रिश्ते में ईमानदार रहें और बैलेंस बनाकर रखें। ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि ऑफिस में आज आपको कुछ चुनौतियां मिले लेकिन आगे चलकर सब सही होगा। आप अपनी ओर से बेस्ट ही देंगे। बस मुश्किल के समय में आपको धैर्य नहीं खोना है। आज धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं आपकी हेल्थ भी सही रहेगी।

मीन लव राशिफल

आज रिश्ते में अपनी ओर से समर्पण भाव दिखाएं। पार्टनर की राय का सम्मान करेंगे तो चीजें सही होंगी। ऐसा करने से आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। इतना ध्यान रखें कि जरूरी मामलों में आप उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल जरूर रखें। आज साथ में डिनर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों की जिंदगी में आज किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है। वहीं कुछ लोगों के पुराने रिश्ते एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि अपने एक्स से फिर से नहीं जुड़ना है। ऐसा करने से शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा।

मीन करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ में आप सफल रहेंगे। आईटी, हेल्थकेयर, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल फील्ड से जुड़े लोगों को आज नई प्रोफाइल मिल सकती है। कुछ लोगों को आज टीम लीड या मैनेजर की जिम्मेदारी मिल सकती है और इस वजह से दिन भर बिजी ही जाएगा। ऑफिस मीटिंग में आज अपनी राय सामने रखने में ना हिचकिचाएं। आज सीनियर्स आपकी बात को जरूर सुनेंगे और अपनी ओर से सपोर्ट करेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को को लोन मिल सकते है। वहीं कई लोगों को नई पार्टनरशिप भी मिलेगी।

मीन मनी राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। महिला जातक आज ज्वेलरी ले सकती हैं। कुछ लोगों को संपत्ति से जुड़े मामले में जीत हासिल होने की संभावना है। कुछ लोग आज प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। अगर आज इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो लाभदायक होगा। शेयर मार्केट या फिर किसी दूसरे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना सही होगा। हालांकि फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें। बिजनेस से जुड़े लोग प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटा पाने में सफल होंगे। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन लेनदेन करते वक्त सावधान रहें।

मीन हेल्थ राशिफल

सेहत को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज टू-व्हीलर चलाते वक्त आज सावधान रहना चाहिए। बस से चढ़ते और उतरते वक्त भी आज सावधानी बरतें। कुछ लोगों को शरीर में दर्द या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। आज आप जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाकर रखें। कुछ बच्चों को आज हल्की चोट लग सकती है, ऐसे में उन पर नजर रखें। महिलाएं खाना बनाते वक्त सावधान रहें। वायरल बुखार, त्वचा संक्रमण या आंखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, ऐसे में सतर्क रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
