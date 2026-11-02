आज का मीन राशिफल (2 नवंबर): तारीफ की उम्मीद में अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें, दोष बांटने में ऊर्जा न लगाएं
Meen rashifal today: आज मीन राशि वालों को करियर और वित्त में ग्रोथ मिलेगी या रहना होगा सावधान। पढ़ें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल की मीन राशि की भविष्यवाणी।
2 नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि के अनुसार चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में, पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रियजनों से जुड़ी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। रुचि बनी रहे, फिर भी बीच में ध्यान भटके तो उसे पूरे दिन की असफलता न मानें। विचार को उपयोगी रूप देने के लिए छोटा और स्पष्ट लक्ष्य चुनें। प्रशंसा की प्रतीक्षा के बजाय आज के प्रयास पर नजर रखें। बच्चों या प्रेम संबंध से जुड़ी चिंता हो तो तथ्य और कल्पना अलग करें। आनंद की जगह रखें, लेकिन जरूरी जिम्मेदारी हटाकर नहीं। सीमित काम अच्छी तरह पूरा करना भी प्रगति है और आगे का रास्ता स्पष्ट कर सकता है।
मीन राशि टुडे करियर राशिफल
सिंह राशि के छठे भाव में गुरु कार्यभार, सेवा संबंधी अपेक्षाओं और मतभेद की प्रक्रिया को यथार्थवादी ढंग से संभालने की जरूरत बताते हैं। यहां सफलता मानकर चलने के बजाय साधन और जिम्मेदारी का संतुलन देखें। नौकरी में नया काम स्वीकार करने से पहले समय और आवश्यक सहयोग का आकलन करें। गलती दिखे तो सुधार का तरीका रखें, दोष बांटने में ऊर्जा न लगाएं। विद्यार्थी केवल पसंदीदा विषय न पढ़ें, कठिन हिस्से को भी छोटे अभ्यास में बांटें। उत्तर जांचने से अपनी वास्तविक प्रगति समझ आएगी। रचनात्मक काम का पहला मसौदा संतोषजनक न लगे तो संशोधन की गुंजाइश रखें। कारोबारी यात्रा या विस्तार पर विचार हो तो सामने वाले की पुष्टि, लागत और उपयोगिता स्पष्ट करें। खिलाड़ी नियमित तैयारी और प्रशिक्षक की प्रतिक्रिया को महत्व दें, संभावित सम्मान को निश्चित परिणाम न मानें।
मीन राशि टुडे आर्थिक स्थिति
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्चों और रोजमर्रा के दायित्वों से दूरी बनाने की इच्छा के बीच जरूरी व्यवस्था बनाए रखने को कहती है। कोई बिल या सदस्यता भूल रहे हों तो उसकी स्थिति जांचें। तुला राशि के आठवें भाव में वक्री बुध साझा भुगतान, प्रतिपूर्ति और दस्तावेज की भाषा दोबारा पढ़ने का उपयोगी संदर्भ देते हैं। अनुमानित रकम को उपलब्ध धन न समझें। मनोरंजन या सामाजिक कार्यक्रम का खर्च अपनी सीमा में रखें। किसी अनजानी योजना में केवल उत्साह से निर्णय न लें। छोटी देनदारी भी लिखकर रखने से आगे का हिसाब सरल रह सकता है।
आज का मीन राशि लव राशिफल
मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है। इसमें निजी जिम्मेदारियों और अपनी ऊर्जा की वास्तविक सीमा समझना महत्वपूर्ण है, इसे किसी अनिष्ट का संकेत न मानें। संबंध में हर जरूरत अकेले पूरी करने का वादा न करें। थकान के कारण कम उपलब्ध हों तो साथी को शांत ढंग से बताएं। बच्चों से जुड़ी अपेक्षा हो तो उनके प्रयास और रुचि दोनों सुनें। नए संबंध में उत्साह के साथ भरोसा बनने का समय दें। सामाजिक मिलन का अवसर मिले तो सुविधा के अनुसार भाग लें। प्रसन्न दिखने का दबाव लेने के बजाय सहज संवाद रखें और जरूरत हो तो आराम के लिए मना करें।
स्वास्थ्य राशिफल मीन राशि
काम का बोझ और मानसिक व्यस्तता बढ़ रही हो तो आराम को बचा हुआ समय न मानें। भोजन, नींद और हल्की गतिविधि के लिए नियमित व्यवस्था उपयोगी रहेगी। रचनात्मक काम में डूबे हों तो लंबे समय तक एक मुद्रा में न रहें। मन विचलित होने पर थोड़ी देर शांत बैठना या धीमी चहलकदमी मदद कर सकती है। सामान्य उत्साह को अतिरिक्त परिश्रम का आदेश न समझें। लगातार बनी तकलीफ या असामान्य थकान पर चिकित्सकीय सलाह लें। पहले से चल रहे उपचार में अपनी तरफ से बदलाव न करें। अपनी क्षमता के अनुरूप दिन रखना अधिक व्यावहारिक होगा।
मीन राशि शुभ अंक
३
मीन राशि शुभ रंग
पीला
मीन राशि शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
मीन राशि क्या करें
पढ़ाई या रचनात्मक काम का छोटा लक्ष्य तय करके पूरा हुआ हिस्सा जांचें। लंबित भुगतान और जरूरी जिम्मेदारियों की सूची सामने रखें, फिर उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार काम बांटें और जहां जरूरत हो सहायता मांगें।
मीन राशि क्या न करें
प्रशंसा की उम्मीद में अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें। बच्चे, साथी या सहकर्मी की एक प्रतिक्रिया से अपनी योग्यता का निष्कर्ष न निकालें और छोटी रकम समझकर किसी जरूरी भुगतान की जांच को टालते न रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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