मीन राशिफल टुडे (19 अक्टूबर): समूह की हर योजना में शामिल होना जरूरी नहीं, पढ़ें आज की सलाह
Meen Rashifal 19 October 2026: आज मीन राशि वालों को धन, करियर, सेहत और लव लाइफ में अच्छे परिणाम मिलेंगे या कुछ विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ें आज का मीन राशि राशिफल।
आज का मीन राशिफल टुडे: लोगों से जुड़कर छोटे लक्ष्य पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इसलिए दोस्त, सहयोग, अपेक्षित आय और साझा योजनाएं दिन के मुख्य विषय रहेंगे। सुबह किसी परिचित से जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसे अपनी जरूरत के अनुसार परखें। समूह की हर योजना में शामिल होना जरूरी नहीं है। शनि मीन राशि के पहले भाव में हैं। उनका प्रभाव अपनी भूमिका की जिम्मेदारी समझने को कहता है, इसलिए किसी सामूहिक काम में नाम देने से पहले तय करें कि आप कौन सा हिस्सा संभालेंगे। दोपहर में लंबित जवाब के लिए विनम्र संदेश भेजना उपयोगी हो सकता है। यात्रा की योजना पर सहमति न बने तो पूरे दिन को अटका हुआ न मानें। आसपास का कोई साधारण कार्यक्रम भी अच्छा विकल्प हो सकता है। शाम को दोस्तों के साथ बातचीत में केवल लक्ष्य और कमाई की चर्चा न रखें। साझा रुचि पर बात करने से अपनापन बढ़ सकता है। दूसरों की प्रगति से अपने दिन की कीमत न तय करें।
आज का मीन लव राशिफल
रिश्ते में दोस्ताना सहजता बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी। साथी के साथ कोई साधारण पसंद साझा करें। साथ संगीत सुनना या अगली छुट्टी पर हल्की बातचीत करना अच्छा लग सकता है। योजना तुरंत पूरी न हो तो भी बातचीत का सुख कम नहीं होता। नए परिचय में समान रुचि जुड़ाव की शुरुआत बन सकती है। फिर भी केवल समूह में अच्छे व्यवहार के आधार पर निजी उम्मीदें बहुत आगे न बढ़ाएं। सामने वाले को समझने के लिए समय दें। परिवार में किसी खुशी को साझा करते हुए उन लोगों को भी शामिल करें जो कम बोलते हैं। सलाह देने से पहले पूछें कि उन्हें सुझाव चाहिए या केवल कोई सुनने वाला व्यक्ति।
आज मीन राशि वालों का कैसा रहेगा करियर?
साथियों के साथ पढ़ना या किसी विचार पर प्रतिक्रिया लेना उपयोगी हो सकता है। गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में हैं। उनका प्रभाव अभ्यास में समझ और रुचि जोड़ने का विवेक दे सकता है, इसलिए कठिन विषय को अपने चुने उदाहरण से समझाने की कोशिश करें। तैयार सामग्री पर निर्भर रहने के बजाय अपना छोटा नोट बनाएं। ऑफिस में टीम के लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने का सुझाव रख सकते हैं। मदद मांगते समय यह बताएं कि आपने अब तक क्या किया है और कहां अटके हैं। कारोबार में सामान्य कामकाज पर ध्यान दें। हर पूछताछ को नया विस्तार मानने की जरूरत नहीं है। दिन के अंत में साझा काम की स्थिति सबको बता दें, ताकि अगला कदम स्पष्ट रहे।
आज मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति ?
आय और खर्च का हिसाब सामान्य रह सकता है, फिर भी उपलब्ध रकम देखकर ही योजना बनाएं। राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। इनके प्रभाव में सुविधा पर खर्च और नियमित देनदारी के बीच चुनाव करना पड़ सकता है, इसलिए दोनों का विवरण साथ रखें। दोस्तों के साथ कार्यक्रम में अपना बजट पहले बता देना सहज रहेगा। घर खरीदने या बड़ी बुकिंग की चर्चा हो तो जानकारी जुटाएं, तत्काल भुगतान का दबाव न लें। अपेक्षित रकम आने से पहले उसे किसी नई खरीद में न बांधें।
आज मीन सेहत राशिफल
सामाजिक बातचीत अच्छी लगेगी, लेकिन लगातार उपलब्ध रहने से थकान हो सकती है। समूह के संदेश देखने के लिए सीमित समय रखें। भोजन के दौरान फोन अलग रखने से थोड़ा विराम मिलेगा। पढ़ाई या काम में लंबे समय तक बैठे हों तो बीच में उठकर हल्की हलचल करें। दूसरों का उत्साह देखकर अपनी नींद कम न करें। शाम को दिन की एक अच्छी बात याद करना मन हल्का कर सकता है। जो योजना पूरी नहीं हुई, उसे बार बार सोचने के बजाय अगली सुविधाजनक संभावना के लिए छोड़ दें।
आज की सलाह:
सहयोग लें, अपनी भूमिका साफ रखें और अपेक्षित रकम पहले खर्च न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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