मीन राशिफल 19 फरवरी: आज रिश्ते पर पैरेंट्स लगाएंगे पक्की मुहर? ऑनलाइन लेनदेन में बरतें सावधानी
Pisces Horoscope Today 19 February 2026: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें 19 फरवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Pisces Horoscope Today 19 February 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज अपनी लव लाइफ में थोड़ी क्रिएटिविटी रखें। ऑफिस में भी अपने काम पर ही फोकस करें। आज पैसों से जुड़ी दिक्कत आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करेगी। हालांकि अच्छी बात ये है कि आज आपकी सेहत सही रहेगी। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। काम में नई जिम्मेदारी मिलेगी। इसे खुशी-खुशी स्वीकार करें। अपने टैलेंट को साबित करें। पार्टनर पर प्यार लुटाएं। पुराना कोई झगड़ा है तो उसे हटाने की कोशिश करें। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। नीचे विस्तार से जानें आज यानी 19 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
मीन लव राशिफल
अपने पार्टनर को हर तरफ से सपोर्ट करें। पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, उनका सपोर्ट करें और उनकी मदद करें। इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूत बनेगा। पार्टनर को उनका पर्सनल स्पेस जरूर दें। कुछ लोग आज अपनी शादी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा ऑप्शन होगा। उनकी बातों को पूरी तरह से सुनें और अपनी बात भी प्यार से कह डालें। कुछ लोगों के रिश्ते पर आज पैरेंट्स पक्की मुहर लगा सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें बातचीत ठीक से करनी चाहिए।
मीन करियर राशिफल
आज आपको ये समझना होगा कि काम को सही तरीके से करने के लिए टीमवर्क जरूरी है। धैर्य बनाकर रखें और सभी लोगों को साथ लेकर चलें। ऐसा करने से ही आपको आपका लक्ष्य मिल पाएगा। सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े लोग विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए भविष्य की प्लानिंग करते वक्त हल्की रुकावट आ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग दिन के पहले हिस्से में नया काम शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है क्योंकि कोई गुड न्यूज मिल सकती है।
मीन मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। ऐसे में आप आज के दिन कोई बड़ा आर्थिक जोखिम ना लें। शेयर बाजार या सट्टा जैसी चीजों से आज दूर ही रहें। कुछ लोगों को बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी की फीस भरनी पड़ सकती है। भाई-बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। आज ध्यान रखें कि ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी रखें। बिजनेस से जुड़े लोग आज बैंक का लोन चुकाने में सफल हो सकते हैं।
मीन हेल्थ राशिफल
आज शराब और तंबाकू जैसी चीजों से दूरी बनाकर रहें। अगर आप जिम या योग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को घबराहट या फिर चिंता की दिक्कत हो सकती है। कान से जुड़ी परेशानी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को गले में इंफेक्शन या वायरल बुखार भी हो सकता है। अगर तनाव महसूस हो तो अपनों से बात करें। कोशिश करें कि आप आज पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें।
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट