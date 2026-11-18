Pisces horoscope: मीन राशि वालों पर खर्च का दबाव बढ़ने की संभावना है, रिश्तों में बातचीत संवेदनशील रहेगी और आराम की इच्छा बढ़ेगी। पढ़ें मीन राशि का आज का विस्तृत राशिफल।

खर्च का फैसला आज संभलकर लेना होगा, क्योंकि आमदनी से अधिक रकम निकलने की संभावना है। अचानक उठी खरीद की इच्छा आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। मन अपने लिए कुछ खाली समय चाहेगा और लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले बैठने की इच्छा होगी। छोटे भाई या बहन की ओर से परेशानी आने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में खिंचाव के भी संकेत हैं। कुंभ राशि के बारहवें भाव में राहु नई चीज पाने की भूख और बेचैनी बढ़ाएगा। किसी चीज में अचानक दिलचस्पी होगी, फिर ध्यान बार-बार उसी पर लौटेगा। दिन में अपनी इच्छाओं और उपलब्ध रकम के बीच फर्क साफ महसूस होगा। निवेश और सेहत के लिहाज से आज का दिन अनुकूल नहीं है।

आज का मीन करियर राशिफल दफ्तर में अपनी बात के महत्व और वरिष्ठों के अधिकार पर ध्यान रहेगा। वृश्चिक राशि के नौवें भाव में सूर्य सम्मान और आत्मसम्मान के विषय सामने लाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनते हुए अपनी समझ पर भरोसा रहेगा। बातचीत का लहजा आज खास अहम होगा। थकान के बीच काम पूरा करने में अधिक प्रयास लगने की संभावना है। किसी टिप्पणी को लेकर मन में खिंचाव रहेगा और उसी पर देर तक सोचने की इच्छा होगी। पढ़ाई करने वालों को शांत जगह की जरूरत महसूस होगी। आसपास की बातचीत से ध्यान हटेगा और अकेले बैठकर पढ़ना अच्छा लगेगा। सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला काम अपने शांत समय में रखें। आज अपनी गति को लेकर असंतोष भी उभरेगा, खासकर जब आसपास के लोग जल्दी में होंगे।

आज का मीन मनी राशिफल आज उपलब्ध धन पर खर्च का दबाव बढ़ने की संभावना है। कमाई और भुगतान के बीच अंतर चिंता बढ़ा सकता है। किसी नई चीज का आकर्षण तेज होगा, जबकि उसे लेने की जरूरत पर मन साफ नहीं रहेगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। नया पैसा लगाने पर अपेक्षित नतीजा मिलने को लेकर अनिश्चितता रहेगी। फिजूलखर्ची आर्थिक परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए खरीद के उत्साह को हल्के में न लें। घर के खर्च के बारे में सोचते समय अपनी हाल की इच्छाएं भी याद आएंगी। रकम बचाने और मन की पसंद पूरी करने के बीच खींचतान होगी। गैरजरूरी खरीद का फैसला आज स्थगित रखें। धन की उपलब्धता का सवाल दिन में बार-बार ध्यान खींचेगा।

आज का मीन लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना है। बातचीत में अपनी बात मनवाने का आग्रह रहेगा और थकान के समय धैर्य कम महसूस होगा। अकेले रहने की इच्छा बताने में भी शब्दों का महत्व बढ़ेगा। चुप रहकर सब कुछ भीतर रखने से मन का बोझ हल्का नहीं होगा। छोटे भाई या बहन से जुड़ी परेशानी के योग हैं। उस विषय पर घर की बातचीत असहज रहेगी और ध्यान दूसरी बातों से हटेगा। करीबी रिश्तों में आज अपनी जगह और सामने वाले की अपेक्षाओं का फर्क साफ महसूस होगा। नाराजगी बढ़े तो जवाब देने से पहले थोड़ा विराम लें। दिन का भावनात्मक भार सबसे ज्यादा उन्हीं बातचीतों में महसूस होगा, जिनसे आपको अपनापन चाहिए।

आज का मीन हेल्थ राशिफल सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। थकान के कारण सामान्य काम भी अधिक मेहनत वाले लगने की संभावना है। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च की चिंता के साथ आराम और एकांत की इच्छा बढ़ेगी। बाहर की आवाजाही के बाद शांत कमरा अच्छा लगेगा। आराम के समय भी ध्यान किसी अधूरी बात पर लौटेगा और मन पूरी तरह खाली करने की इच्छा होगी। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। शाम के काम समय से समेटें। आज शरीर की गति से अधिक काम करने का मन बनाने पर थकावट बढ़ने की संभावना है। दिन ढलने पर बातचीत कम करने और अपने साथ समय बिताने की चाह रहेगी।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें आराम के लिए शाम में एक शांत समय अलग रखें।

क्या न करें नाराजगी में जीवनसाथी को लगातार संदेश न भेजें।