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मीन राशिफल 18 मार्च: पार्टनर को दें समय, नौकरी बदलने के लिए शुभ समय

Mar 18, 2026 05:57 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Pisces Horoscope Today 18 March 2026 Aaj Ka Meen Rashifal : मीन राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च का दिन।

मीन राशिफल 18 मार्च: पार्टनर को दें समय, नौकरी बदलने के लिए शुभ समय

मीन राशि का आज का राशिफल (18 मार्च 2026) – मीन जातकों को परेशानियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए करना होगा। ऐसा करते हुए रिश्तों में निष्पक्ष बने रहें और अहंकार को दूर रखें। कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करके अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को अधिक समय दें ताकि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा बना रहें। कार्यस्थल पर नए कार्य हाथ में लेकर अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करें। अपनी जीवनशैली को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखें। आपको किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पढ़ें ,मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

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मीन राशि का लव राशिफल

पार्टनर के साथ मतभेद होने के बावजूद भी शांत बने रहें। मीन राशि की महिलाओं को मां बनने का सुख मिल सकता है। जबकि अविवाहित मीन जातकों को अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ जातक आज अपने एक्स प्रेमी से मतभेद सुलझाने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान ऐसे मौके भी आएंगे जब आप अपना आपा खो देंगे। याद रखें आपका ऐसा करना रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। आज का दिन विवाह संबंधी निर्णय लेने के लिए भी अच्छा है।

मीन राशि का करियर राशिफल

कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नए कार्यों को करने के लिए खुद को तैयार करें, यह आपको दिन भर व्यस्त रखेंगे। कला, संगीत, चित्रकला और अभिनय से जुड़े मीन जातकों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। आज कुछ मीन जातकों के लिए नौकरी बदलने के लिए शुभ समय है। ऑफिस गॉसिप करने से बचें और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। व्यापारियों को लाइसेंसिंग नीतियों से संबंधित कुछ छोटी-मोटी परेशानियां होंगी, लेकिन ये एक-दो दिन में सुलझ जाएंगी।

मीन राशि का धन राशिफल

आज मीन जातकों के लिए धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। जो उन्हें शेयर बाजार, व्यापार और ट्रेड के कारोबार में महत्वपूर्ण निवेश करने में मदद करेगा। आज के दिन आप किसी जरूरतमंद दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि आज के दिन आपको कोई चिकित्सीय आपात स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस आपदा से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त धन हो। बचा हुआ धन व्यापारियों और कारोबारियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगा। कुछ महिलाएं किसी मित्र के साथ मिलकर आर्थिक समस्या का समाधान कर सकती हैं।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

मीन राशि के जातक सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए अनहेल्दी फूड खाने की आदतों और दिनचर्या से परहेज करने की कोशिश करें। अपने दिन की शुरुआत जल्दी और संतुलित आहार लेकर करें। बच्चों को खेलते समय हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। रसोई में सब्जियां काटते समय भी सावधानी बरतें। सांस की परेशानी समस्या का कारण बन सकती है। दिन के दूसरे भाग में भारी वस्तुएं उठाने से बचें।

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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