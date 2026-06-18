मीन राशिफल 18 जून 2026: आज आपको मिल सकती है उपलब्धि, देर दोपहर इस काम से बचें
Aaj ka Meen Rashifal 18 June 2026, Pisces Horoscope Today: आज प्रेम-संबंधों में किसी गलतफहमी को तूल देने की जगह धैर्य के साथ सुनना अच्छा रहेगा। आपका धन छोटे कामों में खर्च हो सकता है। पढ़ें मीन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा 18 जून 2026 का दिन।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 18 जून 2026: मन थोड़ा भीतर की तरफ रहेगा और यही आपकी ताकत भी बन सकता है। शनि आपकी राशि में होकर आपको गंभीर और जिम्मेदार बना रहा है। मेष का चंद्रमा बता रहा है कि बाहर की दुनिया तेज चलेगी, लेकिन आपको अपना संतुलन बनाए रखना होगा। दिन कुल मिलाकर अच्छा है। पढ़ाई, नौकरी और सामान्य कामों में आत्मविश्वास रहेगा। परिवार या सामाजिक कार्यक्रम में जाना हो सकता है। फिर भी हर जगह पूरी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरी हो, वहीं बोलें। घर के लोगों की बात समझने से मन हल्का होगा। सुबह का शांत समय निर्णय लेने, लिखने पढ़ने या जरूरी बात साफ करने के लिए अच्छा है। देर दोपहर में जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचें। उपलब्धि की संभावना है, बस मन को बिखरने न दें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में समझदारी आपकी ओर से आनी चाहिए। जीवनसाथी, परिवार या करीबी लोग आपसे भावनात्मक उपस्थिति चाहेंगे, केवल औपचारिक बातचीत नहीं। अगर घर में कोई कार्यक्रम है तो उसमें शामिल होना अच्छा रहेगा। आपका शांत स्वभाव आज बहुत काम आएगा। किसी गलतफहमी को तूल देने के बजाय धैर्य से सुनना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की छोटी चिंता भी आपके ध्यान से हल्की हो सकती है।
शिक्षा और करियर
शिक्षा के मामले में दिन सहायक है। छात्र वर्ग आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। नौकरी करने वालों को भी अपने काम में भरोसा रहेगा। फिर भी सफलता का मतलब यह नहीं कि सब अपने आप हो जाएगा। तैयारी पूरी रखें। कारोबारियों को विस्तार, संपर्क या यात्रा की योजना पर काम करना पड़ सकता है, मगर पहले कागज, अनुमति और व्यावहारिक पहलू जांच लें। खिलाड़ियों या प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में लगे लोगों को सराहना मिल सकती है। एक सधा हुआ कदम आपको आगे बढ़ा सकता है।
धन और वित्त
पैसों की स्थिति ठीक रह सकती है। आय के रास्ते सामान्य रूप से चलते रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या घर के छोटे कामों में खर्च हो सकता है। उसे लेकर बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं, बस हिसाब साफ रखें। यदि वाहन, यात्रा या व्यवसाय विस्तार पर खर्च सोच रहे हैं तो पहले कुल राशि का अनुमान लिखें। बिना तैयारी का खर्च बाद में बोझ लग सकता है। छोटी बचत को भी महत्व दें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की शांति आपके स्वास्थ्य की कुंजी रहेगी। शरीर ठीक रहेगा, पर थकान भीतर जमा हो सकती है। पानी कम न होने दें। बाहर जाना हो तो थोड़ी देर शांत बैठकर निकलें। पैरों में भारीपन या नींद की सुस्ती लगे तो शाम को गुनगुने पानी से स्नान आराम देगा।
आज की सलाह: अपने भीतर की शांति बचाकर रखें, वही सही फैसला करने में मदद देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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