मीन राशिफल 18 फरवरी: आज मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं धन लाभ के अच्छे योग, ऑफिस में खुशी से लें नई जिम्मेदारी
Pisces Horoscope Today 18 February 2026: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें 18 फरवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Pisces Horoscope Today 18 February 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज मीन राशि वाले लोग अपनी रिश्ते में चल रही दिक्कतों को कम करने की सोचें। बहस की बजाय बैठकर शांति से बात करें। रिश्तों की कद्र करें। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करेंगे। बस कोशिश करनी है कि यहां के काम या सोच को घर तक नहीं लाना है। सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है। पैसों को ईमानदारी और समझदारी से संभालने का दिन है। नीचे जानें कि आज यानी 18 फरवरी के दिन आपकी जिंदगी में और क्या-क्या हो सकता है?
मीन लव राशिफल
आज मीन राशि वाले अपने पार्टनर से गलत टोन में बात ना करें। ऐसा करेंगे तो रिश्ते में टेंशन बढ़ सकती है। चीजों को शांत रहकर सुलझाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपकी किसी बात से उनके दिल को ठेस ना पहुंचें। कोशिश करें कि कोई तीसरा इंसान आपके रिश्ते में दखल ना दें। इससे चीजें और उलझेंगी। अगर आप पार्टनर को सरप्राइज देना चाहते हैं तो आज दिन का दूसरा हिस्सा इसके लिए सही है। कुछ महिला जातक पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करने का सोच सकती हैं। शादीशुदा महिला जातक परिवार को आगे बढ़ाने का सोचेंगी।
मीन करियर राशिफल
आज आप दिन के पहले हिस्से में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आज नई जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छा दिन है। अगर आज कोई नई जिम्मेदारी मिले तो खुशी-खुशी इसे हाथ में लें। इससे आपकी ही प्रोफाइल मजबूत बनेगी। टीम वर्क में आज ईगो की बात सामने आ सकती है। ऐसे में चीजों को समझदारी और शांति से संभालें। सरकारी नौकरी करने वालों पर आज कुछ प्रेशर आ सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग एंटीक, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट या कॉस्मेटिक्स के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
मीन धन राशिफल
आज मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग घर के रेनोवेशन में खर्चा कर सकते हैं। कुछ महिला जातकों को आज परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल सकता है। साथ ही कुछ बड़े-बुजुर्ग लोग आज बच्चों में प्रॉपर्टी को बांटने का फैसला कर सकते हैं। आज कुछ लोग गहने खरीदने का सोच सकते हैं। साथ ही कई लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पैसा लगाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही है। पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है।
मीन स्वास्थ्य राशिफल
आज आप अपनी सेहत को लेकर सावधानी जरूर बरतें। अगर आज कोहनी या फिर कहीं पर भी दर्द की दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। कोशिश करें कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बना रहे। ऑफिस की बातों को घर पर ना लेकर आएं। ऐसा करेंगे तो तनाव ज्यादा होगा। बच्चों में आज गले की खराश की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को आज वायरल बुखार या फिर खांसी की समस्या भी हो सकती है। तनाव हो तो सांस लंबी लेने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत वॉक के साथ हो। अगर नशे की चीज छोड़नी है तो आज का दिन इसके लिए अच्छा है।
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr. J.N. Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट