आज का मीन राशिफल (16 नवंबर): लंबी यात्रा रद्द होने की संभावना, दिन आर्थिक रूप से स्थिर रहेगा
Aaj ka meen rashifal: मीन राशि वालों को आज आमदनी और खर्च का संतुलन बनेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा, सहपाठी मदद करेगा और लंबी यात्रा रद्द होने की संभावना है। पढ़ें मीन राशि का विस्त राशिफल।
आमदनी से खर्च संभालने का संतुलन बनेगा और दिन आर्थिक रूप से स्थिर रहेगा। व्यापार के मामले मध्यम रहेंगे, इसलिए काम में बहुत तेज बढ़त की अपेक्षा नहीं होगी। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा और अपनापन बढ़ेगा। लंबी यात्रा रद्द होने की संभावना है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे विद्यार्थी की मदद मिलेगी। संपत्ति खरीदने के लिए आज दिन ठीक नहीं है। दिन की खास खुशी किसी मित्र की अच्छी खबर होगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी और मित्रों से संपर्क पर ध्यान रहेगा तथा मेल-मिलाप अच्छा लगेगा। आज आर्थिक संतुलन के साथ रिश्तों का सुख भी दिन को सहज बनाएगा, भले ही कारोबार अपनी सामान्य गति से चले।
आज का मीन करियर राशिफल
कारोबार में स्थिति मध्यम रहेगी। रोज के काम आगे रहेंगे और बड़ी छलांग का संकेत नहीं है। सिंह राशि के छठे भाव में मार्गी गुरु काम तथा सेवा से जुड़ी दिनचर्या व्यस्त रखेगा। अतिरिक्त काम या कोई छोटा विवाद समय ले सकता है। किसी बड़े की सलाह इस दौरान उपयोगी होगी। विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थी से मदद मिलेगी। साथ पढ़ने वाले से सवाल पूछने पर समझ बढ़ेगी और पढ़ाई का अटका हिस्सा स्पष्ट होगा। आज मदद लेने में सहजता रहेगी। लंबी यात्रा की योजना रद्द होने की संभावना भी है, इसलिए उससे जुड़ा कार्यक्रम बदल सकता है। अतिरिक्त काम सामने आए तो पहले उसके लिए समय तय करें। पढ़ाई में सहयोग दिन का मजबूत पक्ष रहेगा।
आज का मीन राशि आर्थिक राशिफल
आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना पाने के योग हैं। दिन आर्थिक रूप से स्थिर रहेगा, हालांकि व्यापार का मध्यम रहना बड़ी अतिरिक्त कमाई का भरोसा नहीं देता। नियमित आय से सामने की जरूरतें संभालने की गुंजाइश होगी। कन्या राशि के सातवें भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह के साथ सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। साथ समय बिताने या अपनी पसंद की चीज पर रकम लगाने का मन होगा। चेतावनी यह है कि संपत्ति खरीदना आज आपके लिए अनुकूल कदम नहीं रहेगा। इस खरीद को आगे के लिए टाल दें। छोटे खर्चों के बीच भी उपलब्ध आमदनी का संतुलन बनाए रखने की संभावना अच्छी रहेगी।
आज का मीन लव राशिफल
प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। अपनेपन की अनुभूति होगी और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। आज रिश्ते की बात सहज ढंग से सामने आएगी। परिचित व्यक्ति से संवाद में गर्मजोशी रहेगी और मन अपनी खुशी साझा करने को होगा। किसी मित्र की अच्छी खबर सुनकर प्रसन्नता होगी। मित्रों से संपर्क दिन का सुखद हिस्सा बनेगा। मेल-मिलाप में सहजता रहेगी और अकेले अपनी बात सोचते रहने से ध्यान हटेगा। लंबी यात्रा रद्द हुई तो उससे जुड़ी बातचीत भी होगी, हालांकि किसी दूसरे व्यक्ति के खास कदम का दावा नहीं है। अपने प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ शांत समय रखें। आज भावनात्मक निकटता का अनुभव सामान्य दिनों से अधिक सुखद रहेगा।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
काम और सेहत की दिनचर्या व्यस्त रहेगी। अतिरिक्त जिम्मेदारी के बीच अपने लिए समय निकालने पर ध्यान जाएगा। किसी छोटे विवाद में समय लगने की संभावना मन को थका सकती है। स्वास्थ्य में किसी विशेष सुधार या बीमारी का स्पष्ट संकेत नहीं है। मुख्य बात नियमित दिनचर्या को संभालने की रहेगी। बड़ों की सलाह रोज के काम को अधिक व्यवस्थित ढंग से देखने में उपयोगी होगी। आज दिन भर सक्रिय रहने के बाद विश्राम अच्छा लगेगा। अपनी सामान्य देखभाल के लिए तय समय बनाए रखें। आर्थिक संतुलन का अनुभव मन को कुछ सहज रखेगा, जबकि काम की अधिकता अपने हाल पर ध्यान देने की जरूरत महसूस कराएगी। शाम में मित्रों से सहज संपर्क मन को अच्छा लगेगा।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई में जिस प्रश्न पर अटके हैं, उसे किसी सहपाठी के साथ समझें।
क्या न करें
आज संपत्ति खरीदने का अंतिम निर्णय न लें।
कल का राशिफल
कल निवेश से आगे लाभ मिलने के योग हैं। आपकी मधुर बात आकर्षण बढ़ाएगी। अचानक मेहमान आने की संभावना है। अधिक मेहनत से थकान बढ़ सकती है, इसलिए आराम का समय रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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