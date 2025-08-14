Today Pisces Horoscope 14 August 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal daily future prediction मीन राशिफल 14 अगस्त: आज धन बचाने और बढ़ाने के नजर आ रहे योग, अपने दिल की सुनें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 14 अगस्त: आज धन बचाने और बढ़ाने के नजर आ रहे योग, अपने दिल की सुनें

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेThu, 14 Aug 2025 06:25 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 14 अगस्त 2025: मीन राशि वालों आज आप भावनाओं और स्पष्टता के साथ ज्यादा तालमेल महसूस कर सकते हैं। दया से भरे काम आपका उत्साह बढ़ाते हैं। अपने दिल की सुनें लेकिन हेल्दी ब्राउंडी बनाए रखें। छोटे-छोटे क्रिएटिव पलों को एन्जॉय लाते हैं। खुद को देने और केयर करने का एक जेंटल बैलेंस संतुलन आपको हमेशा खुश और स्थिर रखेगा।

मीन लव राशिफल- मीन राशि राशि वालों आज आपकी दयालुता प्यार में चमकती है। आप अपने पार्टनर की छोटी-छोटी जरूरतों को नोटिस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो एक मुस्कान एक मधुर रिश्ते शुरू कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में अपने दिल की बात कहें और ध्यान से सुनें। आज प्यार को अपने समय के अनुसार बहने दें।

मीन करियर राशिफल- मीन राशि वालों कार्यस्थल पर आपका रचनात्मक दिमाग नए आइडिया लाता है। एक छोटा सा टास्क बाद में एक बड़े प्लान को जन्म दे सकता है। अपने आइडिया स्पष्ट शब्दों में शेयर करें और अगर आपको मदद की जरूरत हो तो सवाल पूछें। अगर कोई चार्ट या लिस्ट कंफ्यूज करने वाली लगती है, तो कुछ समय निकालकर हाथ से स्टेप लिखें। छोटे-छोटे नोट्स दिन भर आपको गाइड करेंगे। शाम तक आपको आज कार्यक्षेत्र में अपनी धीमी तरक्की पर गर्व महसूस होगा।

मीन आर्थिक राशिफल- मीन राशि वालों आपको धन बचाने और बढ़ाने के योग नजर आ रहे हैं। किसी भी चेंज जार या खुले सिक्कों को देखें और जो भी आप जोड़ सकते हैं उसे जोड़ें। बड़ी डील या अजीब लगने वाले अज्ञात प्रपोजल से बचें। इसके बजाए थोड़ा ज्यादा कमाने के सिंपल तरीकों पर फोकस करें जैसे किसी पड़ोसी की मदद करना या कोई ऐसी वस्तु बेचना जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करते। क्या आता है और क्या जाता है इसका स्पष्ट ध्यान रखें। रात तक आप पैसों को लेकर ज्यादा निश्चिंत और शांत महसूस करेंगे।

मीन सेहत राशिफल- मीन राशि वालों आज सिंपल हेल्थ उपाय आपकी मदद करेंगे। किसी भी जकड़न को कम करने के लिए जब आप उठें तो हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। रिफ्रेश रहने के लिए पूरे दिन खूब पानी पिएं। भूख लगने पर गाजर की छड़ें या दही जैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट चुनें। अगर आप चिंतित महसूस करते हैं, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और धीरे-धीरे सांस लें।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

