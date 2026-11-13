आज का मीन राशिफल (13 नवंबर): आज मन की चिंता घटेगी, जीवनसाथी के नाम से संपत्ति मिलने की उम्मीद
Meen Rashifal today: आज मीन राशि वालों को काम की स्थिति बेहतर होने और प्रभावशाली लोगों से सहयोग के योग हैं। पढ़ाई में ध्यान लगेगा और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
मन की चिंता घटेगी और काम की स्थिति बेहतर होने के योग बनेंगे। जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें लेकर पहले जैसा बोझ महसूस नहीं होगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने और करियर में उनका सहयोग मिलने की संभावना है। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा को धीमा रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण जिम्मेदारियों का वजन महसूस कराएगा, फिर भी टिककर किए गए प्रयास का फल मिलने के योग हैं। दिन व्यस्त रहेगा और काम से जुड़ा आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटेगा। पिता की सेहत में सुधार शुरू होने की संभावना है। घर की इस बात से मन को राहत मिलेगी, जबकि माता की सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत बनी रहेगी।
आज का मीन करियर राशिफल
कार्यस्थल पर हालात सुधरने की संभावना है। सामने रखा गया काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं और आपके प्रयास पर ध्यान जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर दिन का प्रमुख विषय बनेगा और अपना काम सामने रखने के लिए अनुकूलता मिलेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हुई बातचीत आगे के पेशेवर विकास में सहायक हो सकती है। इसे तत्काल पद या वेतन का निश्चित वादा समझना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में अच्छी तरह लगेगा। विषय के साथ बने रहना सहज होगा और भटकाव कम महसूस होगा। व्यस्तता के बीच भी काम पूरा करने का क्रम बना रहेगा। आज महत्वपूर्ण काम पहले सामने रखें।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
जीवनसाथी के नाम से संपत्ति मिलने की संभावना है। यह बड़ा आर्थिक विषय है, इसलिए इसे आज ही पूरा हो जाने वाला परिणाम नहीं माना जाना चाहिए। संपत्ति से जुड़ी बात आपके आर्थिक विचारों में जगह लेगी। कन्या राशि के सातवें भाव में नीच राशि स्थित शुक्र आज वक्री से मार्गी होगा। इससे संबंधों में स्नेह के साथ सुख सुविधा और शौक पर खर्च का रुझान रहेगा। बदलाव के किसी खास समय का संकेत उपलब्ध नहीं है। जीवनसाथी के साथ कुछ अच्छा करने का मन पैसे खर्च करने की इच्छा भी जगाएगा। काम की स्थिति सुधरने की संभावना उत्साह देगी, लेकिन उसे तत्काल अतिरिक्त आमदनी मानना ठीक नहीं होगा। खर्च का फैसला उपलब्ध रकम देखकर करें।
आज का मीन लव राशिफल
व्यस्त दिन के बीच भी जीवनसाथी के लिए प्रेम का भाव बना रहेगा। साथ बिताया समय अच्छा लगेगा और रोज की बातों में अपनापन होगा। आपका रोमांटिक मन रिश्ते में सहजता लाएगा। काम का दबाव मौजूद रहेगा, फिर भी निजी जीवन के लिए समय निकालने की इच्छा होगी। जीवनसाथी के नाम से संपत्ति की संभावना घर के भविष्य से जुड़ी बातचीत को महत्व देगी। पिता की सेहत में सुधार की उम्मीद परिवार को राहत दे सकती है। माता की सेहत को लेकर सजगता की जरूरत रहेगी। आज की स्पष्ट चेतावनी है कि काम की व्यस्तता में उनकी स्थिति की अनदेखी न करें। जीवनसाथी के साथ शांत बैठकर बात करने के लिए कुछ समय अलग रखें।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा की गति धीमी रहेगी और जिम्मेदारियों का भार महसूस होगा। चिंता कम होने पर मन हल्का रहेगा, फिर भी पूरे दिन समान उत्साह रहने का संकेत नहीं है। काम में टिके रहने से संतोष मिलेगा, लेकिन लगातार व्यस्तता के बीच थकान की संभावना बनी रहेगी। पिता की सेहत में सुधार शुरू होने के योग हैं। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत आज अधिक रहेगी। किसी खास बीमारी या शारीरिक समस्या का अनुमान संकेत नहीं देते। अपनी दिनचर्या में विश्राम की जगह बनाए रखें। पढ़ाई या काम में अच्छी एकाग्रता होने से समय का पता कम चलेगा। दिन में मन की राहत और शरीर की धीमी गति साथ अनुभव होंगी, इसलिए दोनों का अंतर साफ महसूस होगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
माता की सेहत का हाल पूछने और उनकी जरूरत समझने के लिए समय निकालें।
क्या न करें
काम में सुधार की उम्मीद पर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन रहेगा। सामाजिक सम्मान और नए कारोबारी आदेश मिलने के योग हैं। खुशी के साथ उलझन भी रहेगी। आत्मविश्वास कुछ कम महसूस होगा, इसलिए बड़े फैसले सोचकर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र