मीन राशिफल 12 मार्च 2026: आज छोटे आइडिया भी पहुंचा सकते हैं फायदा, देर रात तक ना करें काम
Pisces Horoscope Today 12 march 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 मार्च 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 12 march 2026 aaj ka meen rashifal : आज आपका मन थोड़ा क्रिएटिव और संवेदनशील रहेगा। आपके मन में नए विचार आ सकते हैं और आपकी अंतरात्मा यानी इंट्यूशन आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकती है। अगर कोई छोटा नया आइडिया आए तो उसे धीरे-धीरे आजमाकर देखें। लोगों से प्यार और शांति से बात करें और जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाएं भी तय करें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। थोड़ी वॉक करें, आराम करें और अपने विचार किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ साझा करें।
मीन लव राशिफल आज
आज रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। अपने दिल की बात ईमानदारी से कहें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे-छोटे प्यार भरे काम करें, जैसे- कोई प्यारा सा मैसेज, छोटा गिफ्ट या हाथ से लिखा नोट, ये सारी चीजें रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के जरिए या किसी छोटी सोशल एक्टिविटि में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आज भारी उम्मीदें रखने की बजाय हल्की-फुल्की और खुशहाल बातचीत पर ध्यान दें।
मीन करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में आज आपकी क्रिएटिव सोच लोगों को पसंद आ सकती है। अपने आइडिया को सरल तरीके से समझाएं और टीम के साथ मिलकर काम करें। अगर कोई उलझन आए तो शांत रहकर समाधान खोजें और सहकर्मियों की राय भी सुनें। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर करने से काम आसान होगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मीन मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में सावधानी रखना जरूरी है। अपने हाल के खर्चों की जांच करें और किसी भी कागज या दस्तावेज पर साइन करने से पहले सोच-समझ लें। बड़ी खरीदारी फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करने की आदत डालें। छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ी मदद कर सकती है।
मीन हेल्थ राशिफल
आज आपको अपनी सेहत का ध्यान आराम और हल्की गतिविधियों के जरिए रखना चाहिए। शरीर को ज्यादा थकाने की बजाय हल्की स्ट्रेचिंग, धीमी वॉक और गुनगुने हर्बल ड्रिंक (जैसे हर्बल चाय) लेना फायदेमंद रहेगा। कोशिश करें कि देर रात तक काम न करें और मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन कम देखें, क्योंकि इससे नींद और मन दोनों पर असर पड़ता है। दिन में कुछ मिनट आराम या रिलैक्सेशन करने से आपका मूड अच्छा रहेगा और रात में नींद भी बेहतर आएगी।
नेचर के बीच थोड़ा समय बिताना, शांत संगीत सुनना या कोई शांत शौक जैसे ड्रॉइंग करना भी मन को सुकून दे सकता है। अगर संभव हो तो दिन में थोड़ी देर आराम या छोटी नींद (नैप) भी ले सकते हैं। साथ ही हल्का और संतुलित शाकाहारी भोजन करें और कुछ मिनट गहरी और धीमी सांस लेने का अभ्यास करें। ये छोटी-छोटी आदतें आपके शरीर की ऊर्जा वापस लाने और मन को शांत रखने में मदद करेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट