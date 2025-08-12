Today Pisces Horoscope 12 August 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal prediction मीन राशिफल 12 अगस्त: अपने बजट पर बनाए रखें नजर, सिंगल लोगों की खास व्यक्ति से होगी मुलाकात, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 12 अगस्त: अपने बजट पर बनाए रखें नजर, सिंगल लोगों की खास व्यक्ति से होगी मुलाकात

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 12 Aug 2025 06:40 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 12 अगस्त 2025: मीन राशि वालों आज आपके इनट्यूशन आपको इमोशनल स्पष्टता की ओर लेकर जाएगा। आपके नजरिए में हल्का बदलाव आपको दूसरों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब आप ऐसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं जो आपकी आत्मा को शांति देती हैं तो क्रिएटिविटी बहती है। अपने भीतरी ज्ञान को सुनकर और कदमों पर भरोसा करके आप गहरे कनेक्शन और संतुष्टि को बढ़ावा देंगे।

मीन लव राशिफल- मीन राशि वालों आपकी गहरी सहानुभूति आज प्यार से भरे आदान-प्रदान के दरवाजे खोलती है। अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से शेयर करने से मजबूत रिलेशनशिप और आपसी समझ आती है। कपल प्यार भरी तारीफों और टचों से रोमांस को बढ़ावा दे सकते हैं और एक-दूसरे को खूबसूरत पलों की याद दिला सकते हैं। सिंगल मीन राशि वालों की मुलाकात दिल से जुड़ी बातचीत या क्रिएटिव एक्टिविटी के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

मीन करियर राशिफल- मीन राशि वालों आज जब आप अपनी कल्पना पर भरोसा करते हैं तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलता है। आपकी सहज रूप से सोचने की क्षमता आपको मुश्किल चैलेंज को अनोखे तरीकों से हल करने में मदद करती है। फोकस बनाए रखने और उत्साहित महसूस करने से बचने के लिए अपने टास्कों पर नजर बनाए रखें। सीखने के नए मौकों को गले लगाएं और जरूरत पड़ने पर सवाल भी पूछें।

मीन आर्थिक राशिफल- मीन राशि आज इमोशनल खर्च आपको लुभा सकता है, इसलिए अपने बजट पर नजर बनाए रखें। आवेगपूर्ण खरीदारी के बजाए क्रिएटिविटी को लागत प्रभावी एक्टिविटी में शामिल करें। रिसोर्स को खाली करने के लिए सब्सक्रिप्शन और बेकार के खर्चों का रिव्यू करें। अपने व्यक्तिगत मूल्यों और जुनून के आधार पर छोटे बचत लक्ष्य सेट करने पर विचार करना चाहिए।

मीन सेहत राशिफल- मीन राशि वालों आज अपनी फीलिंग्स को अच्छा करने से ओवरऑल हेल्थ में मदद मिलती है। फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए जर्नलिंग या म्यूजिक सुनने जैसी शांत एक्टिविटी से शुरुआत करें। सरकुलेशन को बढ़ावा देने और अपने दिमाग को साफ करने के लिए हल्के एक्सरसाइज, जैसे स्ट्रेचिंग या शांतिपूर्ण सैर शामिल करें। हाइड्रेटेड रहें और पौष्टिक भोजन चुनें जो आपको आराम दे। जब आप थका हुआ महसूस करें तो अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करते हुए आराम करना ध्यान रखें।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

