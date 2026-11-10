आज का मीन राशिफल (10 नवंबर): आज घर में खुशी आएगी, दिन कई दिशाओं में सफलता का देगा साथ
Meen rashifal today: मीन राशि वालों को आज बच्चों की प्रगति खुशी देगी। पढ़ाई में आत्मविश्वास और रिश्तों में अपनापन रहेगा, जबकि अतिरिक्त काम समय लेगा।
बच्चों की अच्छी प्रगति की बात आज घर में खुशी लाएगी। दिन कई दिशाओं में सफलता का साथ देने वाला है। विद्यार्थी पूरे आत्मविश्वास से पढ़ेंगे और विषय पर ध्यान जमा रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध सुखद रहेंगे। प्रेमियों को साथ समय बिताने का अवसर मिलने की संभावना है। सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और मन प्रसन्न रहेगा। रोज के काम में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी समय लेगी। कुल मिलाकर अपनी कोशिशों को लेकर भरोसा बना रहेगा। घर की खुशी और पढ़ाई का अच्छा माहौल दिन को सहज बनाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात आपके सामने आई उलझन को समझने में उपयोगी होगी।
मीन राशि आज का करियर और शिक्षा
विद्यार्थियों की एकाग्रता अच्छी रहेगी। पढ़ते समय अपने विषय को लेकर भरोसा होगा और तैयारी में मन पूरा लगेगा। बच्चों की प्रगति संतोष देगी। काम में भी सफलता के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि रोज की जिम्मेदारियों में अतिरिक्त समय लग सकता है। सिंह राशि के छठे भाव में मार्गी गुरु काम और सेवा के साथ सेहत की दिनचर्या को व्यस्त रखेगा। कोई छोटा विवाद या अतिरिक्त काम समय लेगा और बड़ों की सलाह उपयोगी होगी। चेतावनी यही है कि छोटी खींचतान को लंबी बहस बनाकर अपने मुख्य काम का समय न गंवाएं। पढ़ाई के लिए अच्छे मन का लाभ मिलेगा। किसी कठिन विषय पर अनुभवी व्यक्ति से बात करने की इच्छा होगी। अपनी सबसे ध्यान मांगने वाली पढ़ाई के लिए एक लगातार समय रखें।
मीन राशि की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति
काम में सफलता का अनुकूल माहौल आर्थिक सोच को भरोसा देगा। सोच-समझकर लिए गए कारोबारी जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। लाभ की उम्मीद के साथ अपनी क्षमता को परखने का मन होगा। रकम खर्च करने की इच्छा भी साथ रहेगी। कन्या राशि के सातवें भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह जताने और सुख-सुविधा या शौक पर खर्च की संभावना बनेगी। जीवनसाथी के साथ पसंद की किसी चीज पर बातचीत होगी। अपनी खुशी को साझा करने में रकम लग सकती है। आर्थिक फैसले में अच्छा मन बना रहेगा, फिर भी हर कोशिश के नतीजे की अपनी सीमा होगी। खर्च की रकम पहले तय कर लें, ताकि खुशी के साथ आर्थिक सहजता भी बनी रहे।
मीन राशि प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के साथ रिश्ता मधुर रहेगा। बातचीत में अपनापन होगा और साथ बैठने की इच्छा बढ़ेगी। दिन की अच्छी बातों को साझा करने से खुशी गहरी होगी। प्रेम संबंध में साथ समय बिताने के योग हैं। मिलने का अवसर बने तो मन खुलकर बात करने का होगा। परिवार में बच्चों की प्रगति संतोष देगी और उनकी बात ध्यान से सुनने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने का अच्छा मन बनेगा और किसी गुरुजन या बुजुर्ग की बात महत्वपूर्ण होगी। यात्रा का विषय भी सामने आएगा। किसी बड़े से बातचीत रोज की उलझन को व्यापक नजरिए से देखने में मदद करेगी। अपनों के बीच आज आपकी प्रसन्नता साफ महसूस होगी।
मीन राशि स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और उसका असर आपके खुशमिजाज रहने में दिखेगा। पढ़ाई या काम में मन लगने से दिन का क्रम संतोष देगा। रोज की जिम्मेदारियां और सेहत की दिनचर्या कुछ व्यस्त रख सकती हैं। अतिरिक्त काम के बीच अपने सामान्य आराम का समय छोटा पड़ने की संभावना है। किसी बड़े की व्यावहारिक बात दिनचर्या को सहज बनाने में उपयोगी होगी। मन में उत्साह रहने से हर काम एक साथ उठा लेने की इच्छा हो सकती है। अपने आराम का तय हिस्सा बनाए रखें। शाम तक घर की अच्छी बातों और जीवनसाथी के साथ सहज समय से प्रसन्नता बनी रहेगी।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
बच्चे की प्रगति पर उसके साथ बैठकर बात करें। किसी अटके विषय पर अपने शिक्षक या घर के बुजुर्ग की राय लें।
क्या न करें
साथी के लिए खर्च करते समय अपनी पसंद को उसकी पसंद मानकर फैसला न करें। पहले उसकी इच्छा पूछें।
कल का राशिफल
कल उम्मीद से अधिक धनलाभ के योग हैं। बच्चे की अच्छी खबर सामाजिक छवि को बल देगी। जीवनसाथी से तनाव की आशंका है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मन में उलझन बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान