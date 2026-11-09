आज का पंचांग (9 नवंबर): दोपहर 12:32 बजे तक अमावस्या तिथि, जानें सोमवार के पूजन शुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang: आज सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे के आसपास तक अमावस्या तिथि रहेगी उसके बाद शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। जानें आज 9 नवंबर के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang today: आज 09 नवंबर 2026, सोमवार को कार्तिक माह की अमावस्या तिथि दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी। उसके बाद शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। आज स्नान-दान की अमावस्या तिथि का मान्य रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है इस व्रत को दुर्लभ संयोग माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर स्नान और दान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत लाभकारी माने जाते हैं। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। सोमवार के दिन से ही सोलह सोमवार व्रत की शुरुआत की जाती है। जानें आज का पंचांग।
आज का पंचांग: नक्षत्र स्वाति
आज सुबह 7:24 तक, फिर विशाखा
योग- सौभाग्य तड़के 2:57 तक, फिर शोभन
करण- नाग आज दोपहर 12:32 तक, फिर किंस्तुघ्न रात 1:13 तक
सूर्य की राशि- तुला राशि शाम 5:15 से अगले दिन तड़के 2:48 तक
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 06:38 बजे
सूर्यास्त: शाम 05:31 बजे
चंद्रोदय: सुबह 06:35 बजे
चंद्रास्त: शाम 05:15 बजे ( अगले दिन)
आज के शुभ मुहूर्त:
• ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:05 बजे से सुबह 5:53 बजे तक
• अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक
• अमृत काल: रात 11:48 बजे से अगले दिन रात 1:31 बजे तक
• विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:38 बजे तक
• गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:32 बजे से शाम 05:58 बजे तक
• अमृत काल: रात 11:49 बजे से देर रात 01:32 बजे तक(10 नवंबर) तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
• राहुकाल: सुबह 08:00 बजे से सुबह 09:22 बजे तक
• यमगण्ड काल: सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक
• गुलिक काल: दोपहर 01:25 बजे से दोपहर 02:47 बजे तक
• दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 01:09 बजे तक
आज का दिशा शूल:
9 नवंबर 2026 को दिशाशूल पूर्व दिशा में है। इस दिशा में यात्रा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि दिशाशूल में यात्रा करने से विपरीत या नकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान