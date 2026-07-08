आज का पंचांग 8 जुलाई: आज बुधवार को बन रहे पूजन के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें विस्तृत पंचांग
Today panchang 8 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन पूजन के कई शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। देखें 8 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग।
Today panchang 8 July 2026, आज का पंचांग: आज 8 जुलाई 2026 को बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जातक को गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की उपासना करने से संकटों से रक्षा होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन पूजा के समय गणेश जी को दूर्वा घास और बेसन के लड्डू अर्पित करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध ग्रह मजबूत करने के लिए कुछ उपायों को करना भी लाभकारी माना जाता है, जैसे गाय को हरा चारा खिलाना, हरी वस्तुओं का दान आदि। आइए देखें आज 8 जुलाई को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त और विस्तृत पंचांग।
8 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 08 जुलाई, बुधवार, शक संवत्: 17, आषाढ़, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 24, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 22, मोहर्रम, 1448 विक्रमी संवत्: आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12.22 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, रेवती नक्षत्र सायं 04 बजे तक पश्चात अश्विनी नक्षत्र, अतिगण्ड योग दोपहर 12.38 मिनट तक पश्चात सुकर्मा योग, चन्द्रमा मीन राशि में सायं 04 बजे तक उपरांत मेष राशि। सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। पंचक समाप्त सायं 04 बजे।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:56 बजे
सूर्यास्त- रात 09:55 बजे
चंद्रोदय- 9 जुलाई को सुबह 01:23 बजे
चंद्रास्त-दोपहर 03:13 बजे
आज बुधवार को पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:52 बजे से सुबह 05:24 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:08 बजे से सुबह 05:56 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:53 बजे से रात 10:09 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- राक 09:55 बजे से रात 10:43 बजे तक।
अमृत काल- सुबह 10:08 बजे से सुबह 11:43 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 01:55 बजे से दोपहर 03:55 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 07:56 बजे से सुबह 09:56 बजे तक।
आडल योग- दोपहर 12:30 बजे से अगले दिन सुबह 05:57 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:24 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 11:56 बजे से दोपहर 01:55 बजे तक।
पंचक- सुबह 05:56 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
गण्ड मूल- पूरे दिन
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान