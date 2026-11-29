आज का पंचांग 29 नवंबर 2026: रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त
29 नवंबर 2026, रविवार को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज पुष्य नक्षत्र के कारण रवि पुष्य योग और सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोनों शुभ योग सुबह 6 बजकर 47 मिनट से 10 बजकर 59 मिनट तक रहेंगे।
Today Panchang 29 November 2026: आज 29 नवंबर 2026, रविवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ने से रवि पुष्य योग बन रहा है। आज सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में रवि पुष्य योग को खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। हालांकि, सुबह ही विदाल योग भी रहेगा। ऐसे में शुभ और अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी होगा। पंचांग के अनुसार आज षष्ठी तिथि 30 नवंबर की रात 1 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ब्रह्म योग शाम 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे।
आज का पंचांग
- दिन: रविवार
- तारीख: 29 नवंबर 2026
- संवत: 2083, सिद्धार्थी
- शक संवत: 1948, पराभव
- मास: मार्गशीर्ष (पूर्णिमांत), कार्तिक (अमान्त)
- पक्ष: कृष्ण पक्ष
- तिथि: षष्ठी
- नक्षत्र: पुष्य, सुबह 10:59 बजे तक
- योग: ब्रह्म, शाम 5:08 बजे तक
- करण: गर, दोपहर 2:47 बजे तक
- चंद्र राशि: कर्क
- सूर्य राशि: वृश्चिक
- ऋतु: हेमंत
आज बन रहे हैं ये शुभ योग
1. रवि पुष्य योग
रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य योग बन रहा है। यह योग सुबह 6 बजकर 47 मिनट से 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं में इस योग को खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, वाहन और दूसरी उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी के लिए इसे अच्छा समय माना जाता है।
2. सर्वार्थ सिद्धि योग
आज सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। यह योग सुबह 6 बजकर 47 मिनट से 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में शुरू किए गए शुभ कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है।
3. रवि योग
पुष्य नक्षत्र समाप्त होने के बाद रवि योग शुरू होगा। यह योग सुबह 10 बजकर 59 मिनट से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा।
सुबह के अशुभ समय, इन बातों का रखें ध्यान
आज सुबह शुभ योगों के साथ एक अशुभ योग भी बन रहा है। इसलिए मुहूर्त देखते समय इन समयों का ध्यान रखना जरूरी है।
- विदाल योग: सुबह 6:47 बजे से 10:59 बजे तक।
- उद्वेग चौघड़िया: सुबह 6:47 बजे से 8:04 बजे तक।
- अश्लेषा नक्षत्र: सुबह 10:59 बजे से शुरू होगा। यह गंडमूल नक्षत्रों में शामिल है।
- दिशाशूल: रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल माना जाता है।
ध्यान देने वाली बात है कि रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ विदाल योग भी इसी सुबह के समय में रहेगा। इसलिए किसी विशेष मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त तय करते समय पंडित जी की सलाह लेना उचित रहेगा।
29 नवंबर को रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग, खरीदारी से लेकर नए काम की शुरुआत तक जानें शुभ मुहूर्त। सोना-चांदी और वाहन खरीदने के लिए कौन-सा समय रहेगा बेहतर? विदाल योग और राहुकाल में किन बातों का रखना होगा ध्यान? अपनी राशि और जन्मकुंडली के अनुसार शुभ समय, पूजा-विधि और ज्योतिषीय सलाह पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
आज राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर 3:55 बजे से शाम 5:13 बजे तक।
- यमगंड: दोपहर 12 बजे से 1:18 बजे तक।
- गुलिक काल: दोपहर 2:37 बजे से 3:55 बजे तक।
- दुर्मुहूर्त: दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:32 बजे तक।
- आडल योग: सुबह 10:59 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक।
- गंडमूल: सुबह 10:59 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक।
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:58 बजे से 5:52 बजे तक।
- प्रातः संध्या: सुबह 5:25 बजे से 6:47 बजे तक।
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:39 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक।
- विजय मुहूर्त: दोपहर 1:45 बजे से 2:26 बजे तक।
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:11 बजे से 5:38 बजे तक।
- निशिता मुहूर्त: रात 11:33 बजे से 30 नवंबर की रात 12:28 बजे तक।
आज का सूर्योदय और सूर्यास्त
- सूर्योदय: सुबह 6:47 बजे।
- सूर्यास्त: शाम 5:13 बजे।
- चंद्रोदय: रात 10:26 बजे।
- चंद्रास्त: सुबह 11:13 बजे।
आज का धार्मिक महत्व
रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने और उनकी पूजा करने की परंपरा है। वहीं पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। रविवार के साथ इसका संयोग बनने पर रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में सोना-चांदी खरीदना, वाहन लेना और नए काम की शुरुआत करना शुभ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि