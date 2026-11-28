Aaj Ka Panchang 28 November 2026: आज शनिवार को पंचमी तिथि, दोपहर में लगेगा पुष्य नक्षत्र, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त
28 नवंबर, शनिवार को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।
Today Panchang 28 November 2026: आज 28 नवंबर, शनिवार है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दोपहर में नक्षत्र बदलने वाला है। सुबह पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जो दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा भी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। पंचांग के मुताबिक, पंचमी तिथि 29 नवंबर की सुबह 3 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि शुरू होगी। आज शुक्ल योग रात 8 बजकर 18 मिनट तक है। शनिवार होने के कारण आज शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है।
आज 28 नवंबर को पुष्य नक्षत्र, शुक्ल योग और चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शनिवार को कौन-सा शुभ मुहूर्त पूजा-पाठ और नए कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा? राहुकाल और अपनी जन्मकुंडली के अनुसार शुभ समय की जानकारी के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
आज का नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति
आज सुबह से दोपहर तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य को शुभ नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र जाप करना अच्छा माना जाता है। चंद्रमा सुबह 7 बजकर 22 मिनट तक मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क चंद्रमा की अपनी राशि है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है।
आज के शुभ मुहूर्त
आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 58 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 39 मिनट से दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 44 मिनट से 2 बजकर 26 मिनट तक है। अमृत काल सुबह 10 बजकर 39 मिनट से दोपहर 12 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 11 मिनट से 5 बजकर 38 मिनट तक है।
आज राहुकाल का समय
आज शनिवार को राहुकाल सुबह 9 बजकर 23 मिनट से 10 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। यमगंड दोपहर 1 बजकर 18 मिनट से 2 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6 बजकर 46 मिनट से 8 बजकर 4 मिनट तक है।
शनिवार को शनिदेव की पूजा करें
शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन सुबह स्नान के बाद शनिदेव का स्मरण करें। मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी अच्छा माना जाता है। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी परंपरा है।
28 नवंबर का पंचांग
- वार: शनिवार
- तिथि: कृष्ण पंचमी
- नक्षत्र: पुनर्वसु, इसके बाद पुष्य
- योग: शुक्ल
- करण: कौलव
- मास: मार्गशीर्ष
- पक्ष: कृष्ण पक्ष
- चंद्र राशि: मिथुन से कर्क
- सूर्योदय: सुबह 6:46 बजे
- सूर्यास्त: शाम 5:14 बजे
- राहुकाल: सुबह 9:23 से 10:41 बजे तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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