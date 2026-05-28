आज का पंचांग 28 मई: गुरु प्रदोष व्रत और पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण आज, देखें संपूर्ण पंचांग
Aaj Ka Panchang 28 May 2026: आज 28 मई को पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और गुरु प्रदोष व्रत भी है। देखें पंचांग से आज पूजन व व्रत पारण का शुभ समय।
Today panchang, aaj ka panchang 28 may 2026: आज 28 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और गुरु प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जबकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस बार गुरु प्रदोष व्रत पर श्री हरि और भोलेनाथ दोनों की कृपा पाने का उत्तम संयोग बन रहा है। देखें आज 28 मई 2026 के पंचांग से पद्मिनी एकादशी व्रत पारण का समय और शिव पूजन के लिए उत्तम समय।
देखें आज का पंचांग-
28 मई, गुरुवार, शक संवत्: 07, ज्येष्ठ (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 14, ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 10, जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत: प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि प्रातः 07.58 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, चित्रा नक्षत्र प्रातः 08.09 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, वरीयान योग रात्रि 03.55 मिनट तक पश्चात परिघ योग, चन्द्रमा तुला राशि में (दिन रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत।
पद्मिनी एकादशी व्रत पारण का समय:
पद्मिनी एकादशी व्रत पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 25 मिनट से सुबह 07 बजकर 56 मिनट तक रहेगा।
गुरु प्रदोष व्रत पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- 04:03 ए एम से 04:44 ए एम
प्रातः सन्ध्या- 04:23 ए एम से 05:25 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:51 ए एम से 12:46 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:36 पी एम से 03:32 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:11 पी एम से 07:32 पी एम
गुरुवार को बन रहे ये अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- 02:02 पी एम से 03:45 पी एम
यमगण्ड- 05:25 ए एम से 07:08 ए एम
गुलिक काल- 08:52 ए एम से 10:35 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:01 ए एम से 10:56 ए एम
वर्ज्य- 02:19 पी एम से 04:05 पी एम
गुरु प्रदोष व्रत के लाभ:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु प्रदोष व्रत करने से साधक को सुख-शांति व खुशहाली मिलती है। इसके साथ ही भगवान शंकर की कृपा से सभी दुख-दर्द दूर होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण नहीं करना पाप के समान होता है। आज द्वादशी तिथि सुबह 07 बजकर 56 मिनट तक रहेगी।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान