आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2026: कार्तिक माह शुरू, मंगलवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार को कार्तिक महीना प्रारंभ हो गया है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीना जप और तप के लिए अति उत्तम माना जाता है। जानें आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
पंचांग टुडे: आज 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार को कार्तिक माह प्रारंभ हो गया है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का क्षय रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में रात 09 बजे के आसपास तक संचरण करेंगे उसके बाद वृषभ राशि में आ जाएंगे। कार्तिक माह भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में ही करवा चौथ और दिवाली समेत कई बड़े व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं।
आज 27 अक्टूबर को मंगलवार है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से संकटों से मुक्ति और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहां देखें आज का पंचांग-
आज का पंचांग
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 27 अक्टूबर, मंगलवार, शक संवत्: 05 कार्तिक (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 11 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 15 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्रातः 07.02 मिनट तक पश्चात द्वितीया तिथि सूर्योदय पूर्व 04.08 मिनट तक। व्यतिपात योग, कौलव करण। चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 09.07 मिनट तक उपरांत वृष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रारंभ। द्वितीया तिथि का क्षय।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय का समय: सुबह 06 बजकर 03 मिनट पर
सूर्यास्त का समय: शाम 05 बजकर 22 मिनट पर
चंद्रोदय का समय: शाम 06 बजकर 03 मिनट पर
चंद्रास्त का समय: अगली सुबह 07 बजकर 05 मिनट पर (28 अक्टूबर)
आज के शुभ चौघड़िया
लाभ (उन्नति/शुरुआत): सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम): दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक
शुभ (उत्तम): दोपहर 2:52 बजे से शाम 4:16 बजे तक
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:37 बजे से सुबह 06:30 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 1:11 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:39 बजे से दोपहर 3:22 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 7:15 बजे से शाम 7:28 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: दोपहर 3 बजे से शाम 04:30 बजे तक।
यमगंड: सुबह 09:17 बजे से सुबह 10:41 बजे तक।
गुलिक: दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: सुबह 08:43 बजे से सुबह 09:27 बजे तक, रात 10:48 बजे से रात 11:39 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान