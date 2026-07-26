पंचांग 26 जुलाई: देवशयनी एकादशी पारण और रवि प्रदोष व्रत आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल टाइम
26 जुलाई का दिन धार्मिक दृष्टि से विशेष है। आज देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और साथ ही रवि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का शुभ संयोग बन रहा है। हरिवासर समाप्ति सुबह 5:39 बजे होगी और इसके बाद सुबह 5:39 बजे से 8:22 बजे तक पारण का शुभ समय रहेगा।
Today Panchang, 26 July 2026: आज का दिन धार्मिक नजरिए से काफी खास है। आज देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं शाम को भगवान शिव की पूजा के लिए रवि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। यानी आज श्रीहरि विष्णु और भगवान शिव, दोनों की आराधना का शुभ संयोग बन रहा है। अगर आप आज व्रत, पूजा या कोई शुभ काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले आज का पंचांग, हरिवासर समाप्ति का समय, पारण मुहूर्त और शुभ-अशुभ समय जरूर जान लें।
आज के व्रत-त्योहार
देवशयनी एकादशी व्रत का पारण
रवि प्रदोष व्रत
देवशयनी एकादशी पारण
हरिवासर समाप्त: सुबह 5:39 बजे
पारण का शुभ समय: सुबह 5:39 बजे से 8:22 बजे तक
द्वादशी तिथि समाप्त: दोपहर 1:58 बजे
धार्मिक मान्यता: एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। इसलिए व्रत रखने वाले श्रद्धालु सुबह 5:39 बजे के बाद पारण करें।
आज का पंचांग
26 जुलाई, रविवार, शक संवत् : 04 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 11 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 11 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि दोपहर 01.58 मिनट तक। मूल नक्षत्र, ऐंद्र योग रात्रि 10.05 मिनट तक पश्चात वैधृति योग, बालव करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रातः 07.35 मिनट तक उपरांत धनु राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्।
सूर्योदय 06:16 ए एम
सूर्यास्त 09:38 पी एम
चन्द्रोदय 08:20 पी एम
चन्द्रास्त 03:23 ए एम, जुलाई 27
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 05:42 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:24 ए एम से 06:16 ए एम
अभिजित मुहूर्त 01:26 पी एम से 02:27 पी एम
विजय मुहूर्त 04:30 पी एम से 05:32 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 09:38 पी एम से 09:55 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 09:38 पी एम से 10:29 पी एम
अमृत काल 11:48 पी एम से 01:35 ए एम, जुलाई 27
निशिता मुहूर्त 01:40 ए एम, जुलाई 27 से 02:15 ए एम, जुलाई 27
सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 07:42 पी एम से 09:38 पी एम
यमगण्ड 01:57 पी एम से 03:52 पी एम
गुलिक काल 05:47 पी एम से 07:42 पी एम
दुर्मुहूर्त 07:35 पी एम से 08:36 पी एम
वर्ज्य 01:02 पी एम से 02:50 पी एम
05:11 ए एम, जुलाई 27 से 06:58 ए एम, जुलाई 27
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण रोग - 06:30 ए एम तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि