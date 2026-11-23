आज का पंचांग 23 नवंबर: वैकुंठ चतुर्दशी पर भरणी नक्षत्र और वरीयान योग के साथ भद्रा का साया भी, जानें पूजा के मुहूर्त
Aaj ka panchang in hindi: आज वैकुंठ चतुर्दशी पर सोमवार के शुभ संयोग के साथ भरणी नक्षत्र और वरियान योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। लेकिन आज भद्रा का साया भी रहेगा। देखें 23 नवंबर को पूजा के मुहूर्त।
आज 23 नवंबर 2026, सोमवार को वैकुंठ एकादशी है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भरणी नक्षत्र और वरीयान योग का शुभ संयोग बन रहा है लेकिन भद्रा की भी अड़चन रहने वाली है। लेकिन भद्रा रात के समय प्रारंभ होगी इसलिए दिन के समय राहुकाल का ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ संपन्न किया जा सकेगा। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव और वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ऐसे में आज हर-हरि दोनों का आशीर्वाद पाने का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से जातक को मनवांछित फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी तिथि यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 23 नवंबर को सुबह 02 बजकर 23 मिनट पर शुरू होकर रात 11 बजकर 42 मिनट तक रहेगी।
भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं:
भरणीनक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर क्रिएटिव, स्वंतत्र विचार वाले और दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। इनमें नेतृत्व की क्षमता भी अच्छी देखी जाती है।
वरियान योग का फल:
वैदिक ज्योतिष के 27 नित्य योगों में 18वां योग है, जिसका अर्थ 'श्रेष्ठ' या 'उत्तम' होता है। इस योग के स्वामी कुबेर माने जाते हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। यह योग दोपहर 03 बजकर 28 मिनट तक व्याप्त रहेगा।
आज सूर्य-चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: 6:49 AM
सूर्यास्त: 5:25 PM
चंद्रोदय: 4:13 PM
चंद्रास्त: 24 नवंबर को सुबह 6:19 बजे
आज का पंचांग:
राहुकाल : सुबह 7.30 मिनट से 9 बजे तक।
शुभ समय : प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक। व्रत-त्योहार : वैकुंठ चतुर्दशी।
पंचांग : 23 नवंबर, सोमवार, शक संवत्: 02 मार्गशीर्ष (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि रात्रि 11.43 मिनट तक। पंजाब पंचांग: 08 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 12 जमादि उल्सानी, 1448।
तिथि : रात्रि 11.43 मिनट के पश्चात पूर्णिमा तिथि।
चंद्र राशि : मेष राशि में (दिन-रात)।
सूर्य : दक्षिणायन। हेमंत ऋतु।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:03 बजे से सुबह 05:57 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:47 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:36 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:23 बजे से शाम 05:50 बजे तक।
अमृत काल: रात 09:40 बजे से रात 11:08 बजे तक।
रवि योग: सुबह 06:50 बजे से 24 नवंबर को सुबह 02:02 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:42 बजे से अगले दिन सुबह 12:35 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
यमगण्ड: सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:08 बजे तक।
गुलिक काल: दोपहर 01:28 बजे से दोपहर 02:47 बजे तक
राहुकाल : सुबह 7.30 मिनट से 9 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:29 बजे से दोपहर 01:12 बजे तक
वर्ज्य: दोपहर 12:58 बजे से दोपहर 02:25 बजे तक।
आडल योग: सुबह 06:50 बजे से अगले दिन तड़के 02:02 बजे तक।
भद्रा: रात 11:42 बजे से 24 नवंबर को सुबह 06:51 बजे तक।
दिशाशूल: पूर्व
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान