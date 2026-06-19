आज का पंचांग 19 जून 2026: आज शुक्रवार को पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें विस्तृत पंचांग
Today Panchang 19 June 2026 Muhurat: आज शाम 5 बजे तक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। देखें शुभ पंचांग से 19 जून के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang 19June 2026, आज का पंचांग: आज 19 जून 2026 को शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साधक कई उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि शुक्रवार को किए गए कुछ उपायों से मां लक्ष्मी का घर पर वास होता है। पंचांग से देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज का विस्तृत पंचांग:
19 जून, शुक्रवार, शक संवत् : 29 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 05 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 03 मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि सायं 05 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि हर्ष योग दोपहर 02.54 बजे तक पश्चात वज्र योग, बव करण।, चंद्रमा कर्क राशि में प्रातः 10.07 बजे तक उपरांत सिंह राशि में।
सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। गंडमूल विचार।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त- रात 09:57 बजे
चंद्रोदय- सुबह 11:02 बजे
चंद्रास्त- 20 जून को सुबह 01:02 बजे
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:15 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:00 से सुबह 05:47 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:20 से दोपहर 02:24 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:34 बजे से शाम 05:39 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:55 बजे से रात 10:11 बजे तक।
रवि योग- सुबह 06:36 बजे से अगले दिन सुबह 05:47 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 11:51 बजे से दोपहर 01:52 बजे तक।
यमगण्ड- शाम 05:55 बजे से रात 07:56 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:49 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 06:36 बजे से अगले दिन सुबह 05:47 बजे तक।
वर्ज्य- शाम 06:16 बजे से रात 07:49 बजे तक।
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को करें ये उपाय-
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर, मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा में उन्हें कमल का फूल अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है।
आर्थिक खुशहाली के लिए पूजा के समय 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए।
शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या आटा आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है।
शुक्रवार की शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान