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आज का पंचांग 15 जून 2026: आज सोमवती अमावस्या पर बन रहे स्नान-दान के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Somvati amavasya 15 June 2026 Muhurat: आज सोमवती अमावस्या है और पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन भी। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान-दान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। देखें आज 15 जून 2026 का विस्तृत पंचांग।

आज का पंचांग 15 जून 2026: आज सोमवती अमावस्या पर बन रहे स्नान-दान के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त

Today Panchang 15 June 2025, Somvati Amavasya Muhurat 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है, तो सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। 15 जून 2026, सोमवार यानी आज सोमवती अमावस्या है। अमावस्या तिथि के साथ ही आज मलमास या पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान-दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जानें आज सोमवती अमावस्या पर किस समय करें स्नान-दान और राहुकाल का समय।

15 जून 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग:

15 जून, सोमवार, शक संवत् : 25 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 01 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 28 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि प्रातः 08.24 बजे तक पश्चात प्रतिपदा रात्रि 04.31 मिनट तक, नाग करण। चंद्रमा वृष राशि में प्रातः 08.41 बजे तक उपरांत मिथुन राशि में। सूर्य उत्तरायण। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। सोमवती अमावस। ज्येष्ठ अधिक (पुरुषोत्तम) मास समाप्त। श्री गंगा स्नान प्रारंभ।

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सूर्य और चंद्रमा का समय-

सूर्योदय- सुबह 05:47 बजे

सूर्यास्त- रात 09:56 बजे

चंद्रोदय- चंद्रोदय नहीं

चंद्रास्त- रात 10:57 बजे

सोमवती अमावस्या पर बन रहे स्नान-दान और पूजन के ये शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:15 बजे तक।

अमृत सिद्धि योग- सुबह 05:47 बजे से दोपहर 03:38 बजे तक।

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 05:47 बजे से दोपहर 03:38 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक।

विजय मुहूर्त- शाम 04:33 बजे से शाम 05:37 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:54 बजे से रात 10:10 बजे तक।

अमृत काल- सुबह 07:58 बजे से सुबह 09:22 बजे तक।

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15 जून 2026 को बन रहे ये अशुभ मुहूर्त:

राहुकाल- सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:49 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 11:50 बजे से दोपहर 01:51 बजे तक।

आडल योग- शाम 03:38 बजे से अगले दिन सुबह 05:46 बजे तक।

दुर्मुहूर्त- दोपहर 02:24 बजे से दोपहर 03:28 बजे तक।

गुलिक काल- शाम 03:52 बजे से शाम 05:54 बजे तक।

सोमवती अमावस्या स्नान-दान का महत्व:

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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