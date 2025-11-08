आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें चांद निकलने का समय व पूजाविधि
संक्षेप: Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2025: आज के दिन भगवान गणेश के गणाधिप स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन विधि-विधान के साथ गणपति बप्पा की उपासना और उपवास करने से कठिन से कठिन दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं।
Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2025: आज शनिवार के दिन गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणाधिप संकष्टी चतुर्थी मनायी जाती है। आज के दिन भगवान गणेश के गणाधिप स्वरूप की आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 8 नवंबर के दिन 07:32 ए एम पर चतुर्थी तिथि प्रारम्भ होगी। 9 नवंबर के दिन 04:25 ए एम पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इस दिन विधि-विधान के साथ गणपति बप्पा की उपासना और उपवास करने से कठिन से कठिन दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर पूजा का मुहूर्त, चांद निकलने का समय, पूजाविधि-
आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर इस मुहूर्त में करें पूजा
- ब्रह्म मुहूर्त: 04:53 ए एम से 05:46 ए एम
- प्रातः सन्ध्या: 05:20 ए एम से 06:38 ए एम
- अभिजित मुहूर्त: 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
- विजय मुहूर्त: 01:53 पी एम से 02:37 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त: 05:31 पी एम से 05:57 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या: 05:31 पी एम से 06:50 पी एम
- अमृत काल: 02:09 पी एम से 03:35 पी एम
- निशिता मुहूर्त: 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 09
संकष्टी के दिन चांद निकलने का समय: 07:59 पी एम
पूजा-विधि
1- भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें
2- गणेश भगवान को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं
3- तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं
4- गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें
5- ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें
6- पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें
7- चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें
8- व्रत का पारण करें
9- क्षमा प्रार्थना करें
व्रत का पारण कैसे करें?
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पारण करने के अगले दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।