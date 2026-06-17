मूलांक 7 अंक ज्योतिष 17 जून: पैसों से जुड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर लें, जानें शुभ रंग, अंक और सलाह
Mulank 7 Ank Jyotish 17 June 2026: मूलांक 7 वाले केतु के प्रभाव के कारण कभी-कभी अपने दिल की बात को छिपा लेते हैं। आज आपका शांत स्वभाव आपके दिन की ताकत बन सकता है। जानें मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा 17 जून 2026 का दिन।
Today Numerology Prediction Number 7, मूलांक 7 का भविष्यफल: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। घर की छोटी जिम्मेदारियां और सुबह का रूटीन इस दिन आपका मूड तय कर सकते हैं। अगर उठते ही कामों को चुपचाप क्रम में निपटाएंगे, तो मन भी व्यवस्थित रहेगा। अंक 7 पर केतु का असर आपको भीतर से बहुत कुछ समझने की क्षमता देता है। आप कम बोलकर भी लोगों का मन पढ़ लेते हैं। 17 जून 2026 का मूलांक 8 बता रहा है कि हर काम में गंभीरता और साफ रुख जरूरी रहेगा। वहीं भाग्यांक 6 दिन की ऊर्जा को रिश्तों, अपनापन और मेलजोल की तरफ मोड़ रहा है। इसलिए दूरी बनाकर चलने की आदत थोड़ी नरम करनी होगी। किसी अपने के लिए आपका छोटा सा स्नेह भरा व्यवहार भी काफी असर डाल सकता है।
प्रेम और रिश्ते
मन की बात खुलकर कहने का दबाव नहीं रहेगा, फिर भी आपका नरम रवैया बहुत कुछ संभाल सकता है। केतु आपको भीतर से गहरा बनाता है, लेकिन कभी कभी आप अपनी भावनाएं छिपा लेते हैं। इस दिन ऐसा न करें। पार्टनर या किसी करीबी को यह महसूस होना चाहिए कि आप साथ हैं। भाग्यांक 6 संबंधों में मिठास बढ़ाने वाला है, इसलिए दोस्ती, प्रेम और परिवार तीनों में सहजता रह सकती है। अगर किसी बात पर पहले ठंडापन रहा हो, तो हल्की और सीधी बातचीत से दूरी कम हो सकती है।
शिक्षा और करियर
ऑफिस या पढ़ाई में आपका शांत स्वभाव इस दिन ताकत बन सकता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय आप जो देखेंगे, उसे गहराई से समझ पाएंगे। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति आपको कागज, डेटा, नोट्स, ड्राफ्ट या किसी प्लान की छिपी कमी पकड़ने में मदद दे सकती है। मूलांक 8 काम की गुणवत्ता पर जोर देगा, इसलिए जो जिम्मेदारी हाथ में लें, उसे आधा छोड़ना ठीक नहीं। भाग्यांक 6 से टीम या सहकर्मी के साथ तालमेल भी जरूरी रहेगा। बिजनेस में ग्राहक की जरूरत पहले समझना और फिर जवाब देना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स सुबह पढ़ाई का छोटा और साफ लक्ष्य बनाकर चलें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में सोच समझकर कदम रखने का दिन है, लेकिन बहुत ज्यादा शक भी ठीक नहीं। केतु अक्सर हर बात की तह में जाने को कहता है। इसलिए किसी रकम, फीस, ऑर्डर या साझा खर्च को ठीक से समझ लेना बेहतर रहेगा। मूलांक 8 हिसाब को मजबूत रखना चाहता है। भाग्यांक 6 के कारण घर, सुविधा या किसी अपने की जरूरत पर खर्च सामने आ सकता है। जो जरूरी है और जो केवल मन का खिंचाव है, दोनों में फर्क रखें। छोटी बचत भी इस समय काम की लग सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
सुबह की शुरुआत जितनी शांत होगी, शरीर उतना हल्का महसूस करेगा। उठते ही भागदौड़ करने के बजाय दो मिनट स्थिर बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु का असर कई बार मन को भीतर खींच लेता है, जिससे ध्यान बंटा हुआ लग सकता है। नहाने, कपड़े बदलने या निकलने की तैयारी में चीजें भूलने की संभावना बन सकती है। पानी की मात्रा ठीक रखें और गर्दन के पीछे जकड़न हो तो हल्का स्ट्रेच करें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
सावधानी: सुबह की हड़बड़ी में जरूरी चीज कहीं रखकर न भूलें। मन की दूरी को रूखेपन जैसा न दिखने दें। कागजी या डिजिटल जानकारी अधूरी पढ़कर आगे न बढ़ें।
आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, लेकिन हर बात पहले समझकर ही बोलिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र