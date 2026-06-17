Mulank 3 Ank Rashifal: आपकी एक सलाह से सुलझेंगी कई उलझनें, जानें 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का राशिफल
Mulank 3 Prediction Today: मूलांक 3 वालों के लिए 17 जून 2026 का दिन रिश्तों और बाकी चीजों में सही बैलेंस बनाने का है। करियर में आपकी सलाह की तारीफ होगी। वहीं आपकी सलाह से माहौल पूरी तरह से बदल सकता है।
बृहस्पति की सहज और समझदार ऊर्जा आपको लोगों के बीच संतुलन बनाने की तरफ ले जा रही है। आप चाहेंगे कि माहौल साफ रहे बात खुलकर हो और बेवजह की खींचतान कम हो। 17 जून 2026 का मूलांक 8 इस इच्छा के साथ जिम्मेदारी और नियम भी जोड़ रहा है, जबकि भाग्यांक 6 मेलजोल, स्नेह और अपनापन बढ़ा रहा है। ऐसे में आपकी बातों का असर सामान्य से ज्यादा दिख सकता है। जहां लोग अटके हों, वहां आप समझौते की राह सुझा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हर समस्या अपने सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति भरोसा देता है, लेकिन सही जगह सीमा रखना भी उसी की सीख है।
मूलांक 2 की लव लाइफ
मन में अपनापन बढ़ा हुआ रहेगा और आप सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि रिश्तों में नरमी लौट सकती है। अगर हाल में दूरी बनी थी, तो बातचीत फिर शुरू होने के संकेत हैं। जो लोग नए संबंध की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए आकर्षण के साथ भरोसे की जमीन बनाना जरूरी रहेगा। परिवार में भी आपकी सलाह सुनी जा सकती है। बृहस्पति का स्वभाव रिश्तों को दिशा देता है, इसलिए सिर्फ मीठी बात नहीं, सच्ची बात भी कहें। किसी अपने की छोटी जरूरत पर ध्यान देना संबंध को मजबूत कर सकता है।
मूलांक 2 का करियर
कामकाज में आपका संतुलित रवैया फायदा दे सकता है, खासकर जब काम की डेडलाइन पास हो और टीम में दबाव बढ़ रहा हो। मूलांक 8 परिणाम और अनुशासन मांगता है, इसलिए केवल अच्छे इरादे काफी नहीं होंगे। आपको बातों के साथ व्यवस्था भी दिखानी होगी। भाग्यांक 6 सहयोग की जरूरत बढ़ाता है, इसलिए ऑफिस में ऐसे लोगों को साथ लें जो काम आगे बढ़ा सकें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि पढ़ाई में केवल बड़ी योजना नहीं, रोज का साफ टारगेट जरूरी है। बृहस्पति ज्ञान देता है, पर सफलता तब मिलती है जब ज्ञान को सही समय पर लागू किया जाए।
मूलांक 2 का फाइनेंस
पैसे के मामले में तस्वीर बहुत उलझी हुई नहीं दिखती, लेकिन दूसरों की सुविधा के लिए अपनी जेब ज्यादा न खोलें। किसी को मदद देने से पहले अपनी स्थिति देखना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 6 के कारण घर, साज सज्जा या किसी अपने के लिए खर्च का मन बन सकता है। मूलांक 8 याद दिलाता है कि हिसाब साफ होना चाहिए। अगर कोई साझा भुगतान, फीस या बिल लंबित है, तो उसे व्यवस्थित करना ठीक रहेगा। दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान देना इस समय समझदारी होगी।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य
शरीर से ज्यादा मन का बोझ असर दिखा सकता है। जब आप आसपास की खटास समेटने लगते हैं, तब थकान धीरे से चढ़ती है। गर्दन, पीठ के ऊपरी हिस्से या आवाज में भारीपन महसूस हो सकता है। दिन में थोड़ी देर सीधी बैठकर गहरी सांस लेना और दो बार कंधों को हल्का घुमाना राहत देगा। मीठा बोलने के साथ खुद को भी आराम देना जरूरी है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: सबको खुश करने में अपना काम पीछे न डालें। डेडलाइन के दबाव में अधूरा वादा न करें। रिश्तों की नरमी को लोग आपकी स्थायी उपलब्धता न मान लें।
आज की सलाह: मेलजोल रखें, पर अपनी सीमा साफ शब्दों में तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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