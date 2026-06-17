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Mulank 2 Ank Rashifal: आज भावनाओं में बहकर ना लें फैसला, संभलकर रहें 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 2 Prediction Today: आज मूलांक 2 वालों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे कई मौके आ सकते हैं जिसमें आप इमोशनल होंगे। ऐसे में भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से आज बचना है। 

Mulank 2 Ank Rashifal: आज भावनाओं में बहकर ना लें फैसला, संभलकर रहें 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग

दिन की चाल ऊपर से सामान्य लगेगी लेकिन भीतर हलचल कुछ ज्यादा रह सकती है। अंक 2 वाले लोग चंद्र के असर से मन की बात जल्दी महसूस करते हैं, इसलिए किसी छोटी घटना से भी पुराना मलाल, जलन, अपराधबोध या किसी चीज को पाने की तीखी इच्छा उभर सकती है। इसे कमजोरी न मानें। यही संकेत है कि मन दबा हुआ बोझ दिखा रहा है। 17 जून 2026 का मूलांक 8 इस भावनात्मक लहर पर अनुशासन का दबाव डाल रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों, छवि और संतुलन की तरफ खींचेगा। ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। चंद्र का स्वभाव कोमल है पर मन बहक जाए तो बात उलझ भी सकती है।

मूलांक 2 लव लाइफ

रिश्तों में मन की तुलना करने की आदत परेशानी दे सकती है। सामने वाले ने क्या कहा, किसे ज्यादा समय दिया, किस बात पर चुप रहा, इन बातों को आप जरूरत से ज्यादा पकड़ सकते हैं। अगर दिल में कोई खटास है तो घुमा फिराकर बात करने के बजाय साफ और नरम ढंग से कहें। चंद्र परिवार और अपनापन देता है, इसलिए घर के किसी करीबी से खुलकर बात करने पर राहत मिल सकती है। प्रेम संबंध में कसकर पकड़ने की कोशिश न करें। भरोसा दिखेगा तो दूरी कम होगी।

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मूलांक 2 करियर

ऑफिस की मीटिंग में कोई बात निजी तौर पर चुभ सकती है, खासकर जब आपके काम का सीधा जिक्र न हो या किसी और को ज्यादा अहमियत मिलती दिखे। यहीं पर अंक 2 वालों को अपने मन की लहर संभालनी होगी। चंद्र आपको लोगों की भावना समझने की ताकत देता है इसलिए माहौल पढ़ने में आप आगे रहेंगे। उसी ताकत का सही उपयोग करें। स्टूडेंट्स को भी तुलना से नुकसान हो सकता है। किसी और की रफ्तार देखकर अपना भरोसा कमजोर न करें। मूलांक 8 काम में सख्ती और हिसाब मांगता है, जबकि भाग्यांक 6 टीम और तालमेल को जरूरी बना रहा है। इसलिए प्रतिक्रिया नहीं, तैयारी काम देगी।

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मूलांक 2 का फाइनेंस

पैसे के मामले में भावुक होकर फैसला करना भारी पड़ सकता है। किसी को खुश करने, खुद को साबित करने या मन का खालीपन भरने के लिए खरीदारी करने का मन बन सकता है। थोड़ा रुककर सोचें कि जरूरत क्या है और मन की खींच क्या है। उधार, साझा खर्च या किसी पुराने लेनदेन की बात फिर उठ सकती है। कागज, मैसेज या रकम की पुष्टि साफ रखें। दिन की ऊर्जा यही कहती है कि पैसा भावना से नहीं, समझ से चलाएं।

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मूलांक 2 का स्वास्थ्य

मन का बोझ पेट, छाती या गले में जकड़न जैसा असर दे सकता है। चंद्र से जुड़े लोग भावनाएं शरीर में जल्दी उतार लेते हैं। बहुत भरा हुआ महसूस हो तो पांच मिनट अकेले बैठकर लंबी सांस लें और मन में चल रही बात को दो लाइन में लिख दें। नमक वाला हल्का गुनगुना पानी या सादा भोजन आपको स्थिर करने में मदद कर सकता है।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: तुलना से मन ज्यादा भटक सकता है। ऑफिस की बात को दिल पर लेकर जवाब न दें। छिपी हुई नाराजगी को मीठे व्यवहार के पीछे न दबाएं।

आज की सलाह: मन की लहर में नहीं, साफ समझ में कदम रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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