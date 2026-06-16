अंक ज्योतिष 16 जून: मूलांक 3 वाले खर्च से ज्यादा इस चीज पर दें जोर, जानें आज का शुभ रंग, अंक और दिशा
Aaj ka ank rashifal 16 June 2026 mulank 3 prediction: आज मूलांक 3 वालों को तुरंत किसी फैसले पर पहुंचने के बजाए विचार करना चाहिए। साथ ही आपको कमाई के नए तरीके की बात सुनने को मिल सकती है। पढ़ें मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
Today Mulank 3 Prediction 16 June 2026: अंक 3 (किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 है)। सुबह किसी साधारण फोन कॉल, मैसेज या छोटी बातचीत से आपका सोचने का तरीका थोड़ा बदल सकता है। अंक 3 के लोग बृहस्पति के असर से सीखने, समझाने और बात को बड़े नजरिये से देखने वाले होते हैं। इसलिए जो बात दूसरे के लिए सामान्य हो, वही आपके लिए नया आइडिया बन सकती है। पढ़ी हुई चीज, किसी की राय या चलते काम के बीच मिली सूचना आगे काम आ सकती है। 16 जून 2026 में मूलांक 7 भीतर सवाल उठाएगा और भाग्यांक 5 नए संपर्कों और बदलती जानकारी को सामने लाएगा। ऐसे में मन जितना खुला रखेंगे, उतना लाभ होगा। हर बात पर तुरंत निष्कर्ष बनाने के बजाय थोड़ा सोचकर देखिए। सीखने का आनंद भी मिलेगा और भरोसा भी बढ़ेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय बातचीत का तरीका बहुत मायने रखेगा। आप किसी अपने की बात में छिपी चिंता या जरूरत को जल्दी समझ सकते हैं। बृहस्पति आपको समझदारी और सहारा देने की ताकत देता है, पर ध्यान रखें कि सलाह देने से पहले सामने वाले को पूरा बोलने दें। पार्टनर के साथ फोन पर हुई छोटी बात भी दिल के करीब असर कर सकती है। परिवार में किसी युवा सदस्य या छोटे भाई बहन को आपकी शांत राय की जरूरत पड़ सकती है। अपनेपन के साथ बात करें, लेकिन उपदेश देने की मुद्रा कम रखें। तब तालमेल बेहतर बनेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में नए विचार कई रास्तों से आ सकते हैं। कोई आर्टिकल, मीटिंग की चर्चा, सीनियर का छोटा संकेत या फोन पर हुई प्रोफेशनल बातचीत आपके लिए दिशा खोल सकती है। अंक 3 पर बृहस्पति का प्रभाव ज्ञान और विस्तार से जुड़ा है, इसलिए केवल अपना काम न देखें, उसके पीछे की बड़ी तस्वीर भी समझें। स्टूडेंट्स के लिए विषय को रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना फायदेमंद रहेगा। नौकरी में अपनी बात साफ और क्रम से रखें। बिजनेस वालों को सलाह, नेटवर्क और सूचना के बीच फर्क समझना होगा। मूलांक 7 गहराई मांग रहा है और भाग्यांक 5 तेजी से बदलती जानकारी दे रहा है। इसलिए जो सुनें, उसे जांचकर ही आगे बढ़ाएं।
धन और वित्त
पैसों के मामले में ज्ञान आधारित फैसला ज्यादा उपयोगी रहेगा। किसी योजना, ऑफर या कमाई के नए तरीके की बात सुनने को मिल सकती है, पर पहले उसकी शर्तें समझें। बृहस्पति सामान्यतः विस्तार देता है, इसलिए उत्साह में दायरा बढ़ाने का मन हो सकता है। फिलहाल खर्च से ज्यादा समझदारी पर जोर दें। छोटी रकम का भी हिसाब लिखित में रखना बेहतर रहेगा। अगर किसी से पैसों पर फोन पर बात हो, तो बाद में मैसेज में पुष्टि ले लें। इससे भ्रम कम होगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर को बीच बीच में ठहराव चाहिए होगा। लगातार सोचते रहने पर कंधों और गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। दस मिनट सीधे बैठकर लंबी सांस लें और गर्दन को हल्का घुमाएं। बृहस्पति का स्वभाव विस्तार का है, इसलिए मन बहुत कुछ एक साथ पकड़ना चाहेगा। थोड़ी देर चुप रहकर नोट्स लिखना आपके लिए मानसिक सफाई जैसा काम करेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
सावधानी: अधूरी जानकारी को पक्का सच न मानें। फोन पर हुई बात का मतलब अपनी तरफ से न जोड़ें। हर नए आइडिया को तुरंत काम में उतारना जरूरी नहीं है।
आज की सलाह: सुनिए ज्यादा, फिर समझकर अपनी अगली बात तय कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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