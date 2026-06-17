मूलांक 9 का भविष्यफल 17 जून: आज हिल सकता है आपका आर्थिक बजट, ज्योतिषाचार्य से जानें सलाह
Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 17 June 2026: आज धन से जुड़ी बात भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। बिजनेस करने वालों को सही दिशा तय करने का उत्तम समय है। जानें मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा आज 17 जून 2026 का दिन। पढ़ें मूलांक 9 का भविष्यफल-
Today Numerology Number 9 Prediction, आज का मूलांक 9 भविष्यफल: किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 है। दिन थोड़ा तंग ढांचे में चलता हुआ महसूस हो सकता है। आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां बीच में दीवार जैसी लग सकती हैं। अंक 9 का स्वामी मंगल आपको एक्शन की तरफ धकेलता है, इसलिए मन में यह बात उठ सकती है कि जो करना है, अभी और तुरंत हो। यहीं संभलना जरूरी है। 17 जून 2026 का मूलांक 8 काम, नियम और बोझ की याद दिला रहा है, जबकि भाग्यांक 6 कहता है कि संतुलन और समझदारी से ही रास्ता खुलेगा। बड़े लक्ष्य को लेकर बेचैनी बढ़े तो पहले उसे साफ शब्दों में तय करें। अधूरी दिशा में तेज भागने से बेहतर है, पक्का प्लान बनाना। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाइए।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका इरादा सच्चा रहेगा, पर बात कहने की रफ्तार सामने वाले को भारी लग सकती है। मंगल का स्वभाव सीधा और तेज है, इसलिए आपको लगेगा कि बात साफ होनी चाहिए। लेकिन हर सच्चाई तुरंत बोल देना ही सही तरीका नहीं होता। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य पर जिम्मेदारी का दबाव हो, तो उन्हें आदेश नहीं, सहारा चाहिए। भाग्यांक 6 अपनापन बढ़ाने वाला है। इसलिए छोटे कामों में साथ देना ज्यादा असरदार रहेगा। किसी पुराने खींचाव को खत्म करना है, तो पहले सामने वाले की चिंता समझिए, फिर अपनी बात रखिए।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आप रुकना नहीं चाहेंगे। यही आपकी ताकत भी है और चुनौती भी। मंगल आपको तेजी देता है, लेकिन इस समय बिना साफ लक्ष्य के भागदौड़ थका सकती है। मूलांक 8 का असर बता रहा है कि रिजल्ट से पहले ढांचा मजबूत करना जरूरी है। ऑफिस में कोई टास्क, प्रोजेक्ट या मीटिंग तैयारी मांग रही हो, तो सीधे अंतिम नतीजे पर कूदने के बजाय बीच के स्टेप लिख लें। बिजनेस वालों के लिए भी यह समय दिशा तय करने का है। स्टूडेंट्स कई चैप्टर एक साथ पकड़ने के बजाय पहले यह तय करें कि इस हफ्ते किस हिस्से पर पकड़ बनानी है। साफ लक्ष्य से मेहनत कम बिखरेगी।
धन और वित्त
पैसों के मामले में छोटी बात भी ध्यान मांग सकती है। घर का कोई छोटा खर्च, जैसे किचन का सामान, रिपेयर या रोजमर्रा की जरूरत, बजट से थोड़ा ऊपर जा सकता है। ऐसे में झुंझलाकर बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। भाग्यांक 6 घर और सुविधा से जुड़ी जरूरतें बढ़ा सकता है, जबकि मूलांक 8 हिसाब सीधा रखने को कह रहा है। रकम छोटी हो या बड़ी, लिखकर चलना बेहतर रहेगा। किसी चीज को केवल इस सोच में न लें कि बाद में देख लेंगे।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ताकत रहेगी, पर भीतर हल्की चिड़चिड़ाहट जमा हो सकती है। जब काम मन के हिसाब से न चले, तब कंधों और जबड़े में कसाव महसूस हो सकता है। दो बार गहरी सांस लेकर चाल धीमी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंगल वाले लोगों को खाली बैठना मुश्किल लगता है, इसलिए छोटी फिजिकल एक्टिविटी मन को भी हल्का कर सकती है। बहुत तेज बोलने और बहुत तेज चलने दोनों पर नजर रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
सावधानी: अधूरे प्लान पर बड़ा कदम न उठाएं। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर टालें नहीं। जल्दी नतीजा पाने के चक्कर में जरूरी स्टेप न छोड़ें।
आज की सलाह: पहले लक्ष्य साफ करें, फिर पूरी ताकत उसी पर लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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