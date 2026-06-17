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मूलांक 8 का अंक ज्योतिष 17 जून: आज इन दो चीजों पर रखें फर्क, शनि कराएंगे धीरे-धीरे लाभ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka mulank 8 Bhavishyafal: आज आपके कामकाज की स्थिति अच्छी रहने वाली है। शनि आपको धीरे-धीरे लेकिन स्थिर लाभ दिलाएंगे। सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए नजर रखें। आज किसी भी काम को बीच में छोड़ने से बचें। पढ़ें कैसा रहेगा मूलांक 8 वालों के लिए 17 जून का दिन।

मूलांक 8 का अंक ज्योतिष 17 जून: आज इन दो चीजों पर रखें फर्क, शनि कराएंगे धीरे-धीरे लाभ

Aaj ka mulank 8 Bhavishyafal, आज का भविष्यफल मूलांक 8: किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 है। शनि आपको भीतर से मजबूत, सक्रिय और काम में जुटा हुआ रखता है, लेकिन यही तेज ऊर्जा कई बार आपको टकराव की तरफ भी धकेल सकती है। 17 जून 2026 में मूलांक 8 की गंभीरता साफ दिखेगी, जबकि भाग्यांक 6 लोगों के साथ संतुलन और नरमी मांग रहा है। इसलिए हर बात में अपनी बात मनवाने के बजाय काम को सही दिशा देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जोश अच्छा है, बस उसे सही जगह लगाइए। घर, ऑफिस या निजी प्लान में कोई अधूरा काम चुनें और उसे पूरा करने पर ध्यान दें। शनि लंबे नतीजे देता है, इसलिए छोटा लेकिन ठोस कदम इस समय ज्यादा काम का रहेगा। किसी बहस में जीतने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा उपयोगी काम में लगा दें।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपका इरादा साफ रहेगा, पर बोलने का अंदाज थोड़ा कड़ा पड़ सकता है। भाग्यांक 6 इस बात की याद दिला रहा है कि अपनापन केवल जिम्मेदारी से नहीं, व्यवहार से भी महसूस होता है। अगर किसी करीबी की बात आपको गलत लगे, तो तुरंत जवाब देने के बजाय पहले पूरा सुन लें। पार्टनर के साथ किसी मुद्दे को आदेश की तरह नहीं, सुझाव की तरह रखें। परिवार में भी काम बांटते समय नरमी रखें। शनि आपको भरोसेमंद बनाता है, इसलिए कम बोलकर सही मदद देना इस दिन ज्यादा असरदार रहेगा।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में आपकी गति अच्छी रह सकती है। चुनौती यह होगी कि आप जल्दी परिणाम देखने की बेचैनी में दूसरों से उलझें नहीं। शनि अनुशासन चाहता है, इसलिए टू डू लिस्ट बनाकर सबसे जरूरी तीन काम पहले निपटाएं। ऑफिस में किसी फाइल, रिपोर्ट, मीटिंग नोट्स या प्रोसेस को व्यवस्थित करने का काम आपके हाथ से अच्छा हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए केवल भागदौड़ नहीं, सिस्टम मजबूत करना जरूरी रहेगा। स्टूडेंट्स एक साथ कई चैप्टर पकड़ने के बजाय एक टॉपिक पूरा करें। मूलांक 8 आपको मेहनत का रास्ता दिखा रहा है, इसलिए दिखावे से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

धन और वित्त

पैसों के मामले में सख्ती और साफ हिसाब आपके पक्ष में रहेगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट से जुड़ा काम हो, तो भेजी गई रकम, तारीख और रिसीव होने की पुष्टि एक बार जरूर देख लें। भाग्यांक 6 के कारण घर या सुविधा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। जरूरत और जल्दबाजी में फर्क रखें। शनि धीरे लेकिन स्थिर लाभ का पक्षधर है, इसलिए रकम अटकने पर घबराने के बजाय रिकॉर्ड संभालकर रखें। उधार या मौखिक भरोसे पर लेनदेन हल्का न लें।

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स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर में ऊर्जा अधिक रहे तो भी उसे सही दिशा चाहिए। लगातार बैठे रहकर काम करेंगे तो घुटनों, टखनों या कमर में भारीपन महसूस हो सकता है। हर दो घंटे में दो मिनट चल लें। अगर मन चिड़चिड़ा लगे, तो किसी पर प्रतिक्रिया देने से पहले पानी पीकर थोड़ी देर अलग बैठें। शनि वाले लोगों के लिए तय रूटीन मन को भी स्थिर करता है। शाम को अनावश्यक बहस से दूरी रखें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

सावधानी: बहस में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। पेमेंट भेजकर बिना जांचे आगे न बढ़ें। काम की तेजी में सहयोगियों की सीमा अनदेखी न करें।

आज की सलाह: जोश को काम में लगाइए, टकराव में नहीं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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