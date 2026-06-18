मूलांक 3 का अंक ज्योतिष 18 जून: आज रिश्ते से गलतफहमी होगी दूर, ये है दिन का सबसे बड़ा लाभ
Aaj ka ank rashifal 18 June 2026 mulank 3 prediction: आज गुरु के प्रभाव के कारण बेकार की बातों से निकलकर काम पर लौटना आसान हो सकता है। जानें आज 18 जून 2026 को मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा वित्त, करियर, सेहत और प्रेम-संबंध।
Today Mulank 3 Prediction 18 June 2026: किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 है। काफी समय से जो छोटे छोटे काम टलते जा रहे थे, उन्हें समेटने का मन बनेगा। यही आपके लिए सबसे बड़ा लाभ है। 18 जून 2026 का मूलांक 9 काम निपटाने की ऊर्जा दे रहा है, जबकि भाग्यांक 7 आपको भीतर से छांटकर सही चीज पर टिके रहने की समझ दे रहा है। बृहस्पति का स्वभाव नियम, भरोसा और सही सलाह से जुड़ा है, इसलिए फालतू बातों से हटकर जरूरी काम पर लौटना आसान हो सकता है। अगर मन बीच में भटके भी, तो खुद को डांटने के बजाय काम को हिस्सों में बांटें। साधारण जिम्मेदारियों को पूरा करने से मन हल्का होगा और आत्मविश्वास फिर से लौटेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय बड़ी बातों से ज्यादा छोटे व्यवहार असर दिखाएंगे। आप अपने लोगों को सुनेंगे तो अनावश्यक गलतफहमी कम हो सकती है। बृहस्पति आपको समझदारी से बोलना सिखाता है, इसलिए सलाह देने से पहले सामने वाले की हालत समझें। पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य शायद बस इतना चाहता हो कि आप बात को टालें नहीं। पुरानी खीझ को लंबा न खींचें। घर के काम, जिम्मेदारी या किसी छोटे वादे को पूरा करना भी अपनेपन का संकेत बनेगा। नरमी रखें, पर बात साफ रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में बिखराव कम करके नतीजे बेहतर करने का मौका है। जो फाइल, नोट्स, डेटा या लंबित जवाब आप टाल रहे थे, उन पर पकड़ बन सकती है। मूलांक 9 गति देता है, लेकिन भाग्यांक 7 कहता है कि हर काम को जांचकर आगे बढ़ें। बृहस्पति की वजह से आपकी सलाह या समझ दूसरों के काम भी आ सकती है। बाजार या दुकान के काम में जुड़े लोग स्टॉक, रेट, बिल या ग्राहक की पुरानी मांग जैसे मामलों को सुलझाने पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए पुराने चैप्टर दोहराना और लिखकर अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में कम बोलकर ठोस काम दिखाना ज्यादा असर करेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में ढीले सिरों को बांधने का समय है। इधर उधर बिखरी छोटी रकम, उधार, बकाया पेमेंट या जरूरत से ज्यादा खरीदी पर नजर डालना बेहतर रहेगा। बड़ा लाभ दिखे या न दिखे, पर व्यवस्था बनने से राहत मिलेगी। बृहस्पति नैतिकता और साफ हिसाब का ग्रह है, इसलिए लेनदेन में स्पष्ट बात रखें। दुकान, बाजार या घरेलू खरीद में सूची बनाकर चलना उपयोगी रहेगा। दिखावे की चीज बाद में भी ली जा सकती है। अभी उपयोगिता को पहले रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है, खासकर जब आप लंबे समय से टाले काम निपटा रहे हों। एक ही जगह बैठकर काम करने से गर्दन, कंधे या पीठ में जकड़न बढ़ सकती है। बीच बीच में उठकर हल्की चाल चलें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। मीठी चाय या स्नैक के सहारे काम खींचने के बजाय फल या हल्का नाश्ता लें। इससे ध्यान भी टिकेगा और सुस्ती भी कम होगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
सावधानी: आधा काम छोड़कर नया काम न उठाएं। बिना जांचे किसी की बात पर जिम्मेदारी न लें। छोटी लापरवाही से हिसाब या समय बिगड़ सकता है।
आज की सलाह: पहले अधूरे काम समेटें, फिर नए लक्ष्य तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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