मूलांक 3 का अंक ज्योतिष 19 जून: पैसों से जुड़ी छोटी ढील भी लग सकती है बड़ी, जानें आज की सलाह
Aaj ka ank rashifal 19 June 2026 mulank 3 prediction: आज पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लें। खर्च बढ़ सकते हैं। आज रिश्ते में बात को घुमा-फिराकर कहने की बजाए स्पष्ट तौर पर कहना बेहतर है। जानें मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा 19 जून का दिन।
Today Mulank 3 Prediction 19 June 2026: किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 है। धीरे धीरे चीजें साफ होती दिखेंगी और यही आपके लिए राहत की बात रहेगी। अंक 3 के लोगों पर बृहस्पति का असर समझ, नियम और सही बात को सामने लाने का काम करता है। इसलिए लंबे समय से दबा कोई मुद्दा अब नजरअंदाज करना मुश्किल लग सकता है। 19 जून 2026 का मूलांक 1 भीतर से पहल करवाता है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि बात सिर्फ भावना की नहीं, जिम्मेदारी की भी है। किसी रिश्ते, काम या निजी उलझन की जड़ समझ में आ सकती है। इस समय बहस से ज्यादा साफ शब्द काम देंगे। अपनी बात घुमा कर कहने के बजाय सीधे कहें। इससे मन हल्का होगा और आगे की दिशा भी साफ दिखेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में जो बात ऊपर से छोटी लग रही थी, उसकी असली वजह सामने आ सकती है। बृहस्पति आपको ईमानदार बातचीत की तरफ ले जाएगा। अगर दिल में पुरानी खटास है, तो उसे दबाने के बजाय सधी हुई भाषा में रखें। पार्टनर से बात करते समय उपदेश देने के अंदाज से बचें, वरना सही बात भी भारी लग सकती है। परिवार में भी किसी पुराने व्यवहार पर चर्चा हो सकती है। सुनना और फिर जवाब देना बेहतर रहेगा। भरोसा एक ही दिन में नहीं बनता, पर सच बोलने से शुरुआत जरूर हो सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में जिस टास्क, फाइल या बातचीत को आप टालते रहे, वही अब सामने आ सकती है। यह दबाव जैसा लगे, फिर भी इससे निकलना संभव है। मूलांक 1 की ऊर्जा पहल करवाएगी, इसलिए पहले कदम का इंतजार मत कीजिए। भाग्यांक 8 साफ सिस्टम, जवाबदेही और रिकॉर्ड की मांग करेगा। बृहस्पति का गुण यहां मदद करेगा, क्योंकि आप बात को बड़े नजरिए से समझ सकते हैं। ऑफिस में कोई पुराना मिसकम्युनिकेशन सुलझाना पड़ सकता है। पढ़ाई कर रहे लोग उस टॉपिक पर लौटें जिसे लंबे समय से छोड़ रखा था। समझ के साथ किया गया रिविजन इस समय ज्यादा काम देगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में छोटी ढील भी बाद में बड़ी लग सकती है। घर का छोटा खर्च, जैसे रोजमर्रा की खरीदारी, किचन का सामान या किसी जरूरी चीज का दोहराया भुगतान, इन्हें ध्यान से देखें। भाग्यांक 8 हिसाब सीधा रखने को कह रहा है। कोई पुराना बकाया या भूला हुआ खर्च सामने आ सकता है। बहुत बड़ा फैसला जरूरी न हो तो पहले कागज, मैसेज या पेमेंट डिटेल मिलान कर लें। अनुमान के भरोसे चलना ठीक नहीं रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन में दबा बोझ शरीर में जकड़न की तरह महसूस हो सकता है। खासकर कंधों, जबड़े या पेट के आसपास खिंचाव रह सकता है। अपने लिए थोड़ी शांत जगह निकालें और दस मिनट गहरी सांस लेकर बैठें। बृहस्पति संतुलन सिखाता है, इसलिए ज्यादा बोलने से पहले खुद को सुनना भी जरूरी है। हल्का और सादा भोजन शरीर को आराम दे सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
सावधानी: पुरानी बात को मजाक में टालने की गलती न करें। आधी सच्चाई बोलकर स्थिति और पेचीदा हो सकती है। छोटे खर्च को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: सच्ची बात कहें, मगर शब्द नपे तुले रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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