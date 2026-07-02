मूलांक 6 अंक राशिफल 2 जुलाई: आज ना करें पैसों का लेनदेन, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj ka ank rashifal 2 July 2026 mulank 6 prediction: मूलांक 6 वाले लोग आज के दिन रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें। जानें लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ से जुड़ी अहम बातों को।
Today Mulank 6 Prediction 2 July 2026: मन में लोगों को लेकर उलझन चल रही हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। आपका अंक 6 और शुक्र स्वभाव से अपनापन, सुविधा और सुंदर रिश्ते चाहता है, इसलिए कई बार आप सामने वाले में वही देख लेते हैं जो दिल देखना चाहता है। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को बढ़ाएगा और भाग्यांक 1 अपने हिसाब से नतीजा निकालने की जल्दी दे सकता है। इसी वजह से किसी व्यक्ति की बात, इरादा या व्यवहार को जरूरत से ज्यादा अच्छा मान लेने की संभावना है। बाद में उम्मीद टूटे तो मन खिन्न हो सकता है। बेहतर रहेगा कि किसी भी रिश्ते, काम या वादे को शब्दों से नहीं, व्यवहार से परखें। थोड़ी दूरी रखकर देखने से तस्वीर साफ होगी।
मूलांक 6 लवलाइफ
रिश्तों में इस समय सबसे बड़ी जरूरत साफ समझ की है। शुक्र आपको प्रेमपूर्ण बनाता है, लेकिन जब उम्मीद मन ही मन बहुत बढ़ जाती है, तब छोटी कमी भी बड़ी लगने लगती है। परिवार की बातचीत में भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लें और बाद में दुखी हों। अगर साथी, भाई बहन या घर के किसी सदस्य से कोई बात खटक रही है, तो इशारों में नहीं, सीधे पूछिए। जो सुना है और जो समझा है, दोनों एक जैसे हों यह जरूरी नहीं। नरम लहजा बहुत काम देगा।
मूलांक 6 करियर
कामकाज में लोगों की छवि बनाकर चलना इस दिन थोड़ा मुश्किल दे सकता है। किसी सहकर्मी, क्लाइंट या सीनियर के बारे में यह मान लेना कि वह आपकी बात अपने आप समझ जाएगा, सही नहीं रहेगा। भाग्यांक 1 पहल करवाएगा, इसलिए बात साफ रखने का जिम्मा आपको ही लेना पड़ सकता है। मीटिंग, मेल, काम की जिम्मेदारी या टाइमलाइन में जो तय है, उसे लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। शुक्र आपको प्रस्तुति, डिजाइन, पब्लिक डीलिंग और तालमेल वाले कामों में मदद देगा, पर नतीजा तभी अच्छा बनेगा जब पसंद और तथ्य अलग अलग रखें। स्टूडेंट्स भी टीचर या दोस्त की बात को आधा समझकर आगे न बढ़ें।
मूलांक 6 फाइनेंस
पैसों के मामले में भी पसंद और जरूरत को अलग करना जरूरी रहेगा। शुक्र सुविधा और सुंदर चीजों की ओर खींचता है, इसलिए किसी व्यक्ति की बात या किसी ऑफर की पैकिंग देखकर भरोसा करने का मन बन सकता है। मूलांक 2 भावनात्मक खरीद बढ़ा सकता है। इसलिए रकम से पहले उपयोगिता देखें। किसी साझा खर्च, घर के बजट या परिवार के लिए ली जाने वाली चीज में सबकी राय सुन लेना ठीक रहेगा। उधार, एडवांस या केवल भरोसे पर किया गया लेनदेन बाद में खटक सकता है।
मूलांक 6 हेल्थ
मन गिरने का असर चेहरे और शरीर दोनों पर दिख सकता है। उम्मीद टूटने पर सुस्ती, मिठाई खाने की इच्छा या बिना कारण चुप्पी बढ़ सकती है। अपने कमरे, डेस्क या बैग की छोटी सफाई करें। शुक्र को सलीका पसंद है और इससे मन भी थोड़ा संतुलित होता है। शाम को हल्का संगीत, सामान्य चाल से टहलना और ठंडे दिमाग से दिन की दो बातों पर फिर से सोचना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: किसी को मन में आदर्श बनाकर फैसला न करें। परिवार की आधी बात सुनकर निष्कर्ष न निकालें। आकर्षक पैकिंग देखकर खरीद या भरोसा तय न करें।
आज की सलाह: उम्मीद से पहले इंसान को उसके व्यवहार से पहचानिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र