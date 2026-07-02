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मूलांक 5 अंक राशिफल 2 जुलाई: पैसों के मामले में इन 3 चीजों का रखें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka ank rashifal 2 July 2026 mulank 5 prediction: आज बुध की वजह से मूलांक 5 वाले सही फैसले लेंगे। हालांकि पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

मूलांक 5 अंक राशिफल 2 जुलाई: पैसों के मामले में इन 3 चीजों का रखें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल

Today Mulank 5 Prediction 2 July 2026: बुध के असर वाला आपका अंक 5 तेज दिमाग देता है, लेकिन इस दिन एक कमी साफ दिख सकती है। जो जानकारी समय पर जुटानी थी, उसमें ढील रह गई हो तो अब सवाल बढ़ते नजर आ सकते हैं। खासकर किसी सरकारी काम, आवेदन, नियम या प्रक्रिया से जुड़ी बात में आधी तैयारी आगे चलकर भारी पड़ सकती है। जरूरी कागज की जांच खुद करें। तारीख, साइन, नाम, नंबर और सपोर्टिंग पेपर मिलान कर लें। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 भीतर हल्की बेचैनी और संवेदनशीलता बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 1 आपको स्थिति संभालने की हिम्मत देगा। बेहतर यही रहेगा कि अनुमान के बजाय पक्की जानकारी पर चलें और जो छूटा है, उसे नोट करके पूरा करें।

मूलांक 5 लवलाइफ

बातचीत आपका मजबूत पक्ष है, फिर भी इस दिन आप घर या रिश्ते में कुछ जवाब टालने की कोशिश कर सकते हैं। इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप सुन तो रहे हैं, पर साफ बोल नहीं रहे। अगर किसी बात पर आपकी तैयारी अधूरी है, तो उसे मान लेना ज्यादा ठीक रहेगा। बुध सच को सही शब्द देने में मदद करता है। इसलिए बहाना बनाने के बजाय कहें कि बात समझ रहे हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं। इससे भरोसा बना रहेगा। परिवार में भी कागज, फॉर्म या किसी सूचना को लेकर आपसे मदद मांगी जाए तो ध्यान से सुनें।

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मूलांक 5 करियर

कामकाज के मोर्चे पर यह दिन आपको याद दिला सकता है कि केवल तेज सोच काफी नहीं होती, रिकॉर्ड और रिसर्च भी उतने ही जरूरी हैं। सरकारी प्रोजेक्ट, टेंडर, अप्रूवल, पॉलिसी, डेटा या रिपोर्ट से जुड़ा काम हो तो हर बिंदु दोबारा देखें। ऑफिस में किसी मीटिंग से पहले जो बातें साफ लग रही थीं, उनमें भी खाली जगह निकल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। उत्तर पता है, ऐसा मानकर आगे न बढ़ें। सोर्स, नोट्स और फैक्ट जांचें। भाग्यांक 1 पहल करवाएगा, इसलिए गलती छिपाने के बजाय सुधार शुरू करना आपके पक्ष में रहेगा। मूलांक 2 यह भी बताता है कि लहजा नरम रखेंगे तो सहयोग जल्दी मिलेगा।

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मूलांक 5 फाइनेंस

पैसों के मामले में कागजी साफ सफाई सबसे जरूरी रहेगी। किसी भुगतान, बिल, फीस, टैक्स, रसीद या बैंक एंट्री में छोटी चूक बाद में पूछताछ बढ़ा सकती है। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए रकम से ज्यादा हिसाब की शुद्धता पर ध्यान दें। अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो पहले यह देखें कि आपकी तरफ से कोई दस्तावेज अधूरा तो नहीं। नई डील या वादा सुनने में ठीक लगे, फिर भी लिखित बात पढ़े बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा।

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मूलांक 5 हेल्थ

दिमाग पर एक साथ कई सवाल चलने से चिड़चिड़ापन और माथे में भारीपन महसूस हो सकता है। राहत का आसान तरीका यह रहेगा कि लंबित बातों की छोटी सूची बनाएं और एक एक कर टिक करें। बुध नसों और मानसिक फुर्ती से जुड़ा है, इसलिए बिखरा रूटीन आपको ज्यादा थका सकता है। हल्की चाल से दस मिनट चलना और बीच में पानी पीना फोकस लौटाने में मदद कर सकता है।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अधूरे रिसर्च पर कोई जवाब फाइनल न करें। जरूरी कागज बिना मिलान किए जमा न करें। नियम समझे बिना मौखिक भरोसे पर न चलें।

आज की सलाह: पहले तथ्य जोड़ें, फिर अपनी बात पूरे भरोसे से रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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