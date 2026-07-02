मूलांक 4 अंक राशिफल 2 जुलाई: आज राहु से मिलेगा लाभ, बस शॉर्टकट लेने से बचें
Aaj ka ank rashifal 2 July 2026 mulank 4 prediction: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है उन्हें आज किसी भी तरह का शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। जानें 2 जुलाई का दिन मूलांक 4 वालों के लिए कैसा होगा?
Today Mulank 4 Prediction 2 July 2026: दिन की रफ्तार सीधी दिखेगी, लेकिन काम बहुत बिखरे हुए मिल सकते हैं। यही वजह है कि आपको पुराने अटके मामलों को उठाकर निपटाने का मन बनेगा। अंक 4 पर राहु का असर अलग सोच देता है, इसलिए जहां दूसरे लोग उलझन देखें, वहां आप तरीका खोज सकते हैं। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 भीतर थोड़ी संवेदनशीलता ला रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आपको फैसले की तरफ धकेलता है। इस मेल से एक बात साफ है। बातों को टालने के बजाय फाइल, मैसेज, कागज या घर के छोटे काम सहेजना बेहतर रहेगा। साधारण काम भी ठीक से होंगे, अगर आप एक समय में एक ही चीज पकड़ेंगे।
मूलांक 4 लवलाइफ
रिश्तों में आपकी सीधी बात इस दिन काम आ सकती है, बस उसका लहजा सूखा न हो। कई बार राहु के कारण आप मुद्दे पर तो सही रहते हैं, लेकिन सामने वाले को अपनापन कम महसूस होता है। अगर कोई पुरानी गलतफहमी, अधूरी बात या घरेलू जिम्मेदारी अटकी है, तो उसे साफ शब्दों में रखिए। मूलांक 2 की दिन ऊर्जा सामने वाले की भावना भी दिखाएगी, इसलिए केवल तर्क से बात पूरी नहीं होगी। साथी, भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य से छोटी लेकिन साफ बातचीत दूरी घटा सकती है।
मूलांक 4 करियर
काम की डेडलाइन को लेकर दबाव बन सकता है, लेकिन यही आपका मजबूत क्षेत्र भी रहेगा। राहु तकनीक, शॉर्टकट और तेज नतीजे की चाह देता है। इसलिए आप जल्दी रास्ता ढूंढ लेंगे, पर आधा काम छोड़ने की आदत नुकसान कर सकती है। ऑफिस में पुराने मेल, लंबित अप्रूवल, डेटा, बिल या रिपोर्ट समेटने का अच्छा समय है। भाग्यांक 1 पहल करवाएगा, इसलिए किसी काम को शुरू करने में देर नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी संकेत साफ हैं। जो टॉपिक लंबे समय से पीछे पड़ा है, उसे पहले कठिन समझकर टालें नहीं। उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 फाइनेंस
पैसों के मामले में बिखरी चीजों को जोड़ने की जरूरत है। छोटे भुगतान, ऑटो कट, पुराना हिसाब, किसी सर्विस का चार्ज या बिजनेस से जुड़ी छोटी एंट्री आपकी नजर मांग सकती है। राहु कभी कभी जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए बहुत चमकदार ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें। साधारण और साफ वित्तीय फैसले इस दिन ज्यादा उपयोगी रहेंगे। जो रकम अटकी लग रही है, उसका स्टेटस पूछना ठीक रहेगा।
मूलांक 4 हेल्थ
शरीर से ज्यादा दिमाग पर बोझ महसूस हो सकता है। बहुत सारी अधूरी चीजें एक साथ याद आएं तो माथा भारी लग सकता है। अपने कामों की छोटी सूची बनाना ही आधा आराम देगा। राहु के असर में लगातार सोच चलते रहना आम है, इसलिए बीच बीच में पांच मिनट बिना मोबाइल के बैठना बेहतर रहेगा। नमक वाला हल्का पानी या साधारण पेय लेने से भी सुस्ती कुछ कम लग सकती है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर कोई टेक्निकल काम फाइनल न करें। केवल जल्दी निपटाने के लिए गलत शॉर्टकट न लें। लंबित कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: पहले पुराना काम बंद करें, फिर नया हाथ में लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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