Aaj ka ank jyotish: 18 जून का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल
Today horoscope numerology 18 June 2026: आज का दिन कई मूलांक वालों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। कुछ मूलांक वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और अटके हुए काम पूरे होंगे, जबकि कुछ तारीखों में जन्मे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पढ़ें आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।
Today Numerology Prediction Mulank 1-9: आज 18 जून 2026, गुरुवार का दिन कई मूलांक वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज की तारीख का मूलांक 9 है। इस मूलांक का स्वामी मंगल हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल के प्रभाव से इस मूलांक के जातक साहसी, पराक्रमी और ऊर्जावान होते हैं। आज का दिन कई मूलांक वालों को सफलता दिलाएगा, जबकि कुछ मूलांक वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें अंक ज्योतिष से आज 18 जून 2026, गुरुवार का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए बेहद खास और शक्तिशाली है क्योंकि मुख्य अंक 1 आपके अपने स्वभाव से पूरी तरह मेल खा रहा है। आप खुद को भरोसे और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। अंक 7 की वजह से आपकी योजनाएं बहुत सटीक और प्रभावी साबित होंगी। कोई नया काम शुरू करने या महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए आज का दिन उत्तम है। कामकाज में लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। परिवार के साथ भी समय बिताएं और अपने अंदर की आवाज पर पूरा भरोसा रखें।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। अंक 1 की तेज ऊर्जा आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी, लेकिन अंक 7 आपको भावुक और सोच में डुबो सकता है। काम में जल्दबाजी ना करें। चीजों को व्यवस्थित करने, लिखने-पढ़ने या आगे की योजना बनाने के लिए समय अच्छा है। मन की उलझन को काम पर हावी ना होने दें। परिवार या करीबी लोगों से शांति से बात करें।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन समझदारी और रचनात्मकता से भरा रहेगा। अंक 1 नए विचार देगा और अंक 7 उन्हें गहराई प्रदान करेगा। आज आपका मन फालतू की बातों में कम और काम पर ज्यादा लगेगा। नई रणनीति बनाने या पढ़ाई-लिखाई के लिए दिन शानदार है। काम में आपकी मेहनत सराहा जाएगा। परिवार के साथ बातचीत में कोमलता बनाए रखें।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन पुराने कामों को पूरा करने और व्यवस्था बनाने का है। अंक 1 आपको नई शुरुआत का हौसला देगा और अंक 7 सही योजना बनाने में मदद करेगा। ऑफिस या व्यापार में लंबे समय से अटके काम आज निपट सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएं। व्यवहार में थोड़ी नरमी रखें।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन सबक और संयम का है। अंक 1 तेजी से काम करने को कहेगा, लेकिन अंक 7 आपको धीमा करके सोचने की सलाह देगा। पुराने कामों को निपटाने और गहराई से सोचने के लिए समय अच्छा है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। रिश्तों में खुलकर बात करें।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। अंक 1 नई शुरुआत का हौसला देगा और अंक 7 फैसलों को मजबूत बनाएगा। करियर या निवेश से जुड़े फैसले आज ले सकते हैं। शिक्षा या सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताएं।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खा रहा है। अंक 1 आपको नया शुरू करने का साहस देगा और अंक 7 गहराई प्रदान करेगा। पढ़ाई, ज्ञान या आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन उत्तम है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। परिवार से भी जुड़ाव बनाए रखें।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा है। अंक 1 आपको आगे बढ़ाएगा और अंक 7 सही समझ देगा। व्यापार या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार की अनदेखी ना करें। संतुलन बनाए रखें।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए खास है। अंक 1 नया जोश देगा और अंक 7 समझदारी प्रदान करेगा। पुराने काम पूरे होंगे। समाज सेवा या लोगों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पुरानी कड़वाहट छोड़कर आगे बढ़ें। मन हल्का रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान