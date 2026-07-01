मूलांक 4 अंक राशिफल 1 जुलाई: राहु के कारण धन से जुड़ा ऑफर देखकर मन डगमगा सकता है
Aaj ka ank rashifal 1 July 2026 mulank 4 prediction: आज मूलांक 4 के विद्यार्थियों की काम और पढ़ाई में क्रिएटिव सोच मजबूत रहेगी। बीच में छोटा ब्रेक लेकर लौटेंगे तो फोकस बेहतर रहेगा। पढ़ें आज मूलांक 4 वालों का कैसा रहेगा दिन।
Today Mulank 4 Prediction 1 July 2026: किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 है। मन बार बार कुछ नया करने, सजाने या अलग ढंग से सोचने की तरफ जा सकता है। अंक 4 पर राहु का असर आपको भीड़ से हटकर देखने की आदत देता है, इसलिए रचनात्मक कामों में खिंचाव स्वाभाविक रहेगा। फिर भी 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपको तुरंत शुरू करने की बेचैनी दे सकता है, जबकि भाग्यांक 9 कहता है कि पहले बिखरी चीजें समेटिए। ऐसे में थोड़ी रुककर सांस लेना ज्यादा काम का रहेगा। किसी जरूरी कागज, फॉर्म, आईडी या ऑफिस पेपर की जांच दोबारा कर लें। छोटी गलती बाद में बड़ा चक्कर बना सकती है। दिमाग तेज चलेगा, पर हर आइडिया पर तुरंत कूदना जरूरी नहीं है। थोड़ा विराम लेकर काम करेंगे तो साफ नतीजे मिलेंगे।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी अलग सोच दिलचस्प भी लगेगी और कुछ लोगों को उलझा भी सकती है। राहु का स्वभाव कई बार मन की बात घुमा देता है, इसलिए इस समय इशारों से ज्यादा साफ शब्द बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी अपने के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं, तो पहले उसका मूड और जरूरत समझ लें। परिवार में कोई सदस्य आपको थोड़ा दूर या अपने में डूबा हुआ लग सकता है। इसे गलत मतलब न दें। हल्की बातचीत, छोटी मदद और बिना बहस के सुनना रिश्तों को संभाले रखेगा। अपने मन को भी थोड़ा आराम दें, तभी अपनापन सहज रहेगा।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई में क्रिएटिव सोच मजबूत रहेगी, लेकिन हर चमकता आइडिया अभी उपयोगी हो यह जरूरी नहीं। मूलांक 1 की तेज शुरुआत और भाग्यांक 9 की पूरा करने वाली ऊर्जा मिलकर कह रही है कि नई दिशा सोचने से पहले पुरानी फाइल, ड्राफ्ट या लंबित काम बंद करें। ऑफिस में प्रेजेंटेशन, डिजाइन, कंटेंट, टेक्निकल सुधार या सिस्टम से जुड़े काम में आपकी नजर खास बिंदु पकड़ सकती है। फिर भी बड़ा बदलाव तुरंत लागू करने के बजाय पहले टेस्ट करना बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए भी यही बात सही है। नया तरीका अपनाने से पहले नोट्स, असाइनमेंट या एडमिट कार्ड जैसे जरूरी कागज अच्छे से देख लें। बीच में छोटा ब्रेक लेकर लौटेंगे तो फोकस बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में मन किसी नई चीज, गैजेट, सजावट या शौक से जुड़ी खरीद की तरफ जा सकता है। राहु जल्दी लाभ और तुरंत संतोष की चाह बढ़ाता है, इसलिए ऑफर देखकर मन डगमगा सकता है। बेहतर रहेगा कि पहले जरूरी भुगतान और उपयोगी खर्च अलग रखें। किसी पेपर, बिल, रसीद या ऑनलाइन डिटेल को बिना देखे आगे न बढ़ाएं। कमाई के नए रास्ते पर सोच सकते हैं, लेकिन अभी पहले जानकारी पूरी करना ज्यादा समझदारी होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर में अजीब थकान महसूस हो सकती है। खासकर आंखों के आसपास भारीपन या सिर में हल्का दबाव रह सकता है। ऐसे में कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें और काम के बीच दो छोटे ठहराव रखें। अगर मन बहुत भटक रहा हो तो कागज पर अगले तीन काम लिखें। इससे भीतर की भागदौड़ थोड़ी कम होगी और ऊर्जा बचेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे कागज पर भरोसा करके आगे न बढ़ें। हर नया आइडिया तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं है। दिखने में स्मार्ट ऑफर बाद में उलझन दे सकते हैं।
आज की सलाह: थोड़ी रुकावट लें, फिर साफ दिमाग से अगला कदम चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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