मूलांक 7 भविष्यफल 19 जून: केतु के प्रभाव से पूरे होंगे अटके काम, पैसों के मामले में दूसरों के भरोसे नहीं रहें
Mulank 7 Aaj ka Ank Jyotish Prediction Today: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आज उन कामों को करने का अच्छा दिन है, जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। पढ़ें आज मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।
Aaj Ka Mulank 7 Rashifal: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। मन में अटकी हुई किसी बात को शुरू करने का संकेत मिल रहा है। अंक 7 के लोग अक्सर पहले भीतर से परखते हैं, फिर कदम बढ़ाते हैं। केतु का यही स्वभाव है। चुपचाप देखना, जांचना और फिर सही समय पर आगे आना। पिछले कुछ समय से जिस काम में आत्मविश्वास कम लग रहा था, उसमें अब पकड़ बन सकती है। 19 जून 2026 का मूलांक 1 पहल की ताकत दे रहा है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि सिर्फ सोचते न रहें, काम को ढांचे में लाएं। इसलिए हिचक छोड़कर छोटी शुरुआत करें। आपको लग सकता है कि बात जितनी मुश्किल दिख रही थी, उतनी है नहीं। अपने अनुभव पर भरोसा रखें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय कम बोलकर भी सही बात कहने की जरूरत है। परिवार की बातचीत में आप अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि बेकार की बहस पसंद नहीं होती। मगर इस बार जरूरी बात दबाने से दूरी बढ़ सकती है। अगर किसी अपने को लगता है कि आप साथ नहीं दे रहे, तो साफ शब्दों में अपनी स्थिति बताएं। केतु आपको भीतर की सच्चाई दिखाता है। उसी के सहारे बात रखें। प्रेम संबंध में भी पहल हल्की सी आपकी तरफ से हो, तो जमी हुई असहजता कम हो सकती है। नरमी रखें, लेकिन अस्पष्टता न रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में वह चीज उठाइए जिसे आप टालते रहे हैं। कोई नया असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू की तैयारी या पढ़ाई का कठिन हिस्सा अब उतना भारी नहीं लगेगा। अंक 7 की ताकत गहराई से समझने में होती है, इसलिए आप सतही जवाब के बजाय ठोस तैयारी कर पाएंगे। बीच में दिन की ऊर्जा भी साथ दे रही है। मूलांक 1 आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है और भाग्यांक 8 परिणाम को व्यवस्थित मेहनत से जोड़ रहा है। ऑफिस में कम बोलकर सही बात रखना आपके पक्ष में जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात ठीक है। पहले मुश्किल लगने वाला टॉपिक अब समझ में आने लगे, ऐसी संभावना है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में आत्मविश्वास और अनुमान को अलग रखें। किसी काम को शुरू करने का मन बने तो पहले उसका सीधा खर्च और उपयोग समझ लें। भाग्यांक 8 हिसाब मांगता है, इसलिए कागज, फीस, सर्विस चार्ज या शर्तें देखना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी कौशल, कोर्स या छोटे काम पर पैसा लगाना चाहें, तो यह उपयोगी हो सकता है, बस उद्देश्य साफ होना चाहिए। दूसरों के भरोसे नहीं, अपनी जांच पर चलें। केतु का स्वभाव भी यही कहता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
भीतर की घबराहट कम होते ही शरीर हल्का महसूस होगा। लंबे समय से टाला हुआ काम शुरू करने पर पहले थोड़ी बेचैनी आ सकती है। इसे कमजोरी न मानें। सुबह या शाम दस मिनट अकेले बैठकर दिन के दो मुख्य काम तय करें। इससे मन बिखरेगा नहीं। आंखों और सिर पर दबाव महसूस हो तो कुछ देर शांत जगह में बैठना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
सावधानी: अपनी झिझक को कमी समझकर पीछे न हटें। परिवार में चुप्पी को समाधान न मानें। अधूरी जानकारी पर फीस या भुगतान आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: छोटे कदम से शुरुआत करें, भरोसा अपने काम से बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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