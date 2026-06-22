मूलांक 7 भविष्यफल 22 जून: आज 7,16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा दिन?
Mulank 7 Aaj ka Ank Jyotish Prediction Today: आज किसी काम की डेडलाइन पास हो तो, घबराने के बजाए टास्क को कई हिस्सों में बांटकर पूरा करें। आज बचत दिन का सहारा बन सकती है। पढ़ें मूलांक 7 का 22 जून का विस्तृत भविष्यफल।
Aaj Ka Mulank 7 Rashifal: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। मन की हल्की सी आवाज इस समय आपके लिए सही संकेत दे सकती है। अंक 7 के लोगों पर केतु का असर भीतर की समझ, दूरी से देखने की आदत और बिना शोर किए सही बात पकड़ लेने की क्षमता देता है। 22 जून 2026 का मूलांक 4 दिन को व्यवस्थित बना रहा है, जबकि भाग्यांक 2 आपके व्यवहार में नरमी और तालमेल जोड़ रहा है। इसलिए जो बात दूसरों को उलझी लगे, उसका सीधा सिरा आपको जल्दी मिल सकता है। लोगों से कम बोलकर भी अच्छी समझ बन सकती है। अपने मन की शांति बनाए रखें। यही शांति आपको सही लोगों, सही शब्दों और सही फैसलों के करीब ले जाएगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में सहजता बनी रह सकती है, क्योंकि इस समय आपका मन प्रतिक्रिया से ज्यादा समझ की तरफ जा रहा है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य थोड़ा चुप दिखे, तो उसे तुरंत दूरी न मानें। केतु आपको सतह के नीचे की बात समझने में मदद देता है। प्यार जताने के लिए बड़े वादों की जरूरत नहीं होगी। एक सीधा सवाल, शांत जवाब और बिना टोके सुनना ज्यादा असर करेगा। जिन रिश्तों में पहले हल्की खिंचाव थी, वहां नरम रवैया बात को आसान बना सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी पकड़ डिटेल पर मजबूत रह सकती है। कोई काम की डेडलाइन नजदीक हो तो घबराने के बजाय हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें। दिन की 4 वाली ऊर्जा कहती है कि क्रम और अनुशासन से ही दबाव कम होगा। भाग्यांक 2 टीम, सहयोग और सही टोन की अहमियत बढ़ा रहा है। केतु का स्वभाव जांच पड़ताल वाला है, इसलिए फाइनल भेजने से पहले डेटा, तारीख, फाइल या रिपोर्ट एक बार फिर देखना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। कम पढ़ें, पर जो पढ़ें उसे भीतर तक समझें। बिजनेस में किसी प्रस्ताव के छिपे पहलू पर आपकी नजर जा सकती है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आपका अंदाजा काफी हद तक सही बैठ सकता है, खासकर वहां जहां किसी खर्च की असली जरूरत समझनी हो। दिखने में आसान सौदा भी पूरा पढ़कर ही मानें। केतु आपको बाहरी चमक से अलग असली बात देखने की समझ देता है। छोटी बचत और साफ हिसाब इस दिन ज्यादा सहारा देंगे। अगर कोई खरीदारी केवल सुविधा के नाम पर हो रही है, तो एक बार यह भी देखें कि उसका उपयोग कितने समय तक रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
भीतर बहुत कुछ चलते रहने से शरीर बाहर से शांत दिखेगा, पर थकान जमा हो सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में बोझ या ध्यान भटकना संभव है। राहत के लिए दिन में दो बार पांच मिनट बिना किसी बातचीत के शांत बैठें। केतु वाले लोगों को अकेले का छोटा विराम जल्दी रीसेट करता है। नहाते समय थोड़ा गुनगुना पानी और धीमी चाल से काम करना भी आराम देगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
सावधानी: आधी जानकारी पर भरोसा करके रकम तय न करें। काम की डेडलाइन में अंतिम जांच छोड़ना भारी पड़ सकता है। किसी अपने की चुप्पी को गलत मतलब न दें।
आज की सलाह: मन की सही बात सुनें और काम क्रम से निपटाएं।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान