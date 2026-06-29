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मूलांक 5 अंकराशि 29 जून: आज 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा दिन? पढ़ें भविष्यफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 5 aaj ka ank rashifal 29 june 2026: आज आपको दिल की बात घुमाकर कहने के बजाए सीधे और शांत तरीके से कहना चाहिए। पैसों के मामले में समझदारी बातचीत से ही निकलेगी। पढ़ें आज मूलांक 5 वालों का कैसा रहेगा दिन।

मूलांक 5 अंकराशि 29 जून: आज 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा दिन? पढ़ें भविष्यफल

Aaj ka mulank 5, today 29 June 2026 daily future prediction: किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 है। पहले छोटी सी सावधानी रखिए। आधी जानकारी पर कोई बात आगे न बढ़ाएं। आपका मूलांक 5 और बुध का स्वभाव आपको तेज सोच, साफ बात और जल्दी फैसला करने की ताकत देता है, इसलिए उलझी हुई स्थिति भी सुलझ सकती है। 29 जून 2026 का मूलांक 2 मन को नरम बना रहा है। इसी वजह से आप किसी अपने की बात गहराई से समझ पाएंगे। साथ ही भाग्यांक 9 यह संकेत दे रहा है कि कुछ पुराने मतभेद अब बंद करने का समय है। दोस्तों से मिलना, छोटी आउटिंग या किसी जरूरी बातचीत के लिए सही मौका बन सकता है। मन में अटकी बात कह देंगे तो हल्कापन महसूस होगा।

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प्रेम और रिश्ते

दिल की बात घुमाकर कहने के बजाय सीधे और शांत तरीके से कहें। बुध की साफ बातचीत रिश्तों में राहत ला सकती है। अगर पार्टनर, परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ छोटी दूरी बनी हुई है, तो उसे खींचने के बजाय बैठकर बात करना बेहतर रहेगा। दिन की 2 वाली नरमी आपको सुनने की समझ देगी, और 9 की ऊर्जा पुराने मनमुटाव को समेटने में मदद कर सकती है। किसी अपने से मिलने का प्लान भी अच्छा लग सकता है। बस शब्द ऐसे चुनें जिनमें सच भी हो और अपनापन भी।

शिक्षा और करियर

कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत साफ सोच और सही समय पर सही बात रखना रहेगी। बुध का असर कागज, डेटा, मेल, रिपोर्ट, गणना और बातचीत वाले कामों में मदद देता है। किसी लंबित फैसले पर आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है, खासकर जब आप पहले तथ्य साफ कर लें। ऑफिस में दो लोगों के बीच फंसी बात को समझदारी से सुलझा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन डिस्कशन, रिविजन और नोट्स को व्यवस्थित करने का है। मूलांक 2 सहयोग बढ़ाएगा, इसलिए टीम वर्क में फायदा हो सकता है। भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि पुराना टास्क बंद किए बिना नया बोझ न लें।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में समझदारी बातचीत से ही निकलेगी। अगर बैंक, यूपीआई, कार्ड, ऑटो पेमेंट या किसी ट्रांसफर से जुड़ा काम है, तो रसीद, मैसेज और नाम एक बार ध्यान से मिला लें। बुध व्यापार और हिसाब का ग्रह है, इसलिए छोटी लिखित पुष्टि भी आगे की परेशानी बचा सकती है। किसी के साथ पैसों का पुराना छोटा हिसाब साफ करने का मौका बन सकता है। आमदनी सामान्य रह सकती है, पर पेमेंट के समय जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पूरा स्टेटस देखना बेहतर रहेगा। जानें अपना भविष्य

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर से ज्यादा दिमाग व्यस्त रह सकता है। लगातार बात, सोच या प्लानिंग के बाद कंधों में जकड़न या बेचैनी सी महसूस हो सकती है। थोड़ी देर खुलकर चलना, गर्दन और कंधे ढीले करना राहत देगा। अगर मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दो टूक बात कर लें। भीतर दबाकर रखने से थकान बढ़ सकती है। हल्का और सादा खाना आपको ज्यादा सहज रखेगा।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर किसी अपने पर राय न बनाएं। बैंक या पेमेंट में केवल याददाश्त पर भरोसा न करें। पुरानी नाराजगी को मजाक में ढकने की कोशिश न करें।

आज की सलाह: साफ शब्दों में बात करें और रुका फैसला पूरा करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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