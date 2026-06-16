मूलांक 2 का अंक ज्योतिष 16 जून: आज किसी के कहने से नहीं करें ये काम, पढ़ें ज्योतिषाचार्य की सलाह
Mulank 2 prediction for 16 June 2026: मूलांक 2 वालों के जीवन में 16 जून 2026 का दिन सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आज आपको जरूरी कागजात, मैसेज या रसीद संभालकर रखने की जरूरत है। पढ़ें किसी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा 16 जून का दिन।
Mulank 2 Prediction 16 June 2026: अंक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 है)। काम अटकने, जवाब देर से मिलने या किसी जरूरी बात के टलते जाने से मन खिंचा खिंचा रह सकता है। अंक 2 के लोग वैसे भी चंद्र के कारण बातों को भीतर तक महसूस करते हैं, इसलिए छोटी रुकावट भी बड़ी लग सकती है। बीच दिन में आपको साफ समझ आएगा कि परेशानी केवल काम की नहीं, मन की थकान की भी है। 16 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर सवाल बढ़ाता है और भाग्यांक 5 बाहर की भागदौड़ तेज करता है। इसी वजह से धैर्य और बेचैनी साथ साथ चलेंगे। किसी दोस्त से सीधी बातचीत राहत दे सकती है, लेकिन अपनी बात घुमा कर कहने के बजाय साफ शब्द चुनें। हर रुकावट को अपमान न मानें। कुछ बातें केवल प्रक्रिया की वजह से भी रुकती हैं।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता इस समय ज्यादा खुली रहेगी। सामने वाला अगर कम बोल दे या ठंडा जवाब दे दे, तो मन तुरंत दूरी महसूस कर सकता है। चंद्र का असर आपको अपनापन चाहता है, लेकिन इसी कारण आप दूसरे के मूड को अपनी कमी न समझें। पार्टनर से बात करते समय पुरानी शिकायतें एक साथ न खोलें। परिवार में किसी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ असहजता हो सकती है। बात का समय चुनना यहां बहुत जरूरी रहेगा। नरमी रखें, पर अपनी जरूरत दबाएं भी नहीं।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, संस्थान या किसी सीनियर व्यक्ति के साथ तालमेल थोड़ा कठिन लग सकता है। आपके काम में कमी नहीं होगी, पर उसकी गति मनमाफिक न दिखे तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दिन की ऊर्जा ऐसी है कि एक तरफ मूलांक 7 हर बात का कारण जानना चाहेगा, दूसरी तरफ भाग्यांक 5 बार बार दिशा बदलने को उकसाएगा। ऐसे में अंक 2 वालों के लिए सबसे सही तरीका है कि बात भावुक होकर नहीं, क्रम से रखें। स्टूडेंट्स को शिक्षक या गाइड से बात में झिझक छोड़नी होगी। बिजनेस में क्लाइंट या अधिकारी वर्ग से लिखित पुष्टि लेकर चलना बेहतर रहेगा। अपनी मेहनत दिखे, इसके लिए काम का रिकॉर्ड संभालकर रखें।
धन और वित्त
पैसों का दबाव बहुत बड़ा न भी हो, फिर भी देरी का असर वित्त पर महसूस हो सकता है। कोई भुगतान, मंजूरी या हिसाब अपेक्षा से धीमा चल सकता है। ऐसे में चंद्र प्रधान अंक 2 भावुक होकर खरीद या मदद का फैसला कर बैठता है। फिलहाल रकम बांटकर चलना ठीक रहेगा। जो जरूरी है उसे पहले रखें। किसी के कहने भर से खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। कागज, रसीद और मैसेज संभालकर रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन पर दबाव बढ़े तो उसका असर पेट और नींद पर दिख सकता है। बेचैनी होने पर ठंडा पानी धीरे धीरे पिएं और पांच मिनट शांत बैठें। चंद्र का संबंध शरीर के जल तत्व से माना जाता है, इसलिए दिन भर पानी का संतुलन बनाए रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा। तेज प्रतिक्रिया देने से पहले चेहरा धो लें या थोड़ा टहल लें। इससे मन की गर्मी उतर सकती है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
सावधानी: सीनियर की चुप्पी को निजी अस्वीकार न मानें। अधूरे जवाब पर दोस्ती या रिश्ता परखने न बैठें। रुके हुए काम के कारण फालतू खर्च से मन हल्का करने की कोशिश न करें।
आज की सलाह: अपनी बात कम शब्दों में और सही समय पर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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