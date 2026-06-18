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मूलांक 2 का भविष्यफल 18 जून: पैसों से जुड़े मामले में पाएंगे राहत, जानें आज का शुभ अंक, रंग और सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 2 prediction for 18 June 2026: आज मूलांक 2 वालों के लिए रिलेशनशिप में आपकी सेंसिटिविटी ताकत भी है और परीक्षा भी। ऑफिस में आपकी छवि सुधर सकती है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पढ़ें मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मूलांक 2 का भविष्यफल 18 जून: पैसों से जुड़े मामले में पाएंगे राहत, जानें आज का शुभ अंक, रंग और सलाह

Mulank 2 Prediction 18 June 2026: किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 है। मन अगर पिछले कुछ दिनों से हल्का डोल रहा था, तो अब उसे थोड़ी दिशा मिल सकती है। चंद्र के प्रभाव से आप बातों के पीछे छिपी भावना जल्दी पकड़ लेते हैं, और यही आपकी ताकत बनेगी। 18 जून 2026 का मूलांक 9 आपको लोगों से खुलकर जुड़ने की ऊर्जा दे रहा है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की समझ को तेज कर रहा है। इसलिए भीड़ में रहते हुए भी आप सही बात पहचान पाएंगे। किसी महिला से सहयोग, सलाह या सही समय पर मदद मिलने की संभावना है। परिवार की बातचीत में आपकी नरमी काम आएगी। सामाजिक मेलजोल, छोटी मीटिंग या किसी निमंत्रण में शामिल होना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। बस हर बात दिल पर लेने के बजाय उसका मतलब शांत मन से समझें।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता इस समय ताकत भी है और परीक्षा भी। पार्टनर या घर के किसी करीबी को शायद आपकी चुप्पी समझ न आए, इसलिए मन की बात साफ शब्दों में कहें। परिवार की किसी साधारण बातचीत से पुरानी भावना फिर उभर सकती है, लेकिन बात बिगड़ने से पहले माहौल संभाला जा सकता है। चंद्र का स्वभाव अपनापन बढ़ाता है। इसी कारण आपकी एक नरम प्रतिक्रिया बहुत काम करेगी। किसी महिला सदस्य की मध्यस्थता या समझदारी से रिश्तों में सहजता लौट सकती है।

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शिक्षा और करियर

ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप पर्दे के पीछे का माहौल जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए टीम की भावना पकड़ना आसान होगा। मूलांक 9 काम को आगे बढ़ाने की तेजी देता है, पर भाग्यांक 7 कहता है कि हर सूचना को भीतर बैठाकर समझें। किसी महिला सहकर्मी, सीनियर, टीचर या क्लाइंट से उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, चर्चा या प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन करने के योग हैं। अपने आइडिया बोलें, पर सामने वाले की बात बीच में न काटें। यही तरीका आपकी छवि मजबूत करेगा।

धन और वित्त

पैसों के मामले में राहत का भाव बन सकता है, खासकर जब कोई अटका काम बात से सुलझे। लाभ सीधे बड़े रूप में नहीं, बल्कि सहूलियत, सही सूचना या किसी मददगार व्यक्ति के कारण दिख सकता है। किसी महिला की सलाह बजट या खरीद से जुड़ी स्थिति में काम दे सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में खर्च बढ़ाने का मन होगा, इसलिए सुविधा और दिखावे में फर्क समझना बेहतर रहेगा। छोटी रकमों का हिसाब साफ रखें। यही बाद में संतोष देगा।

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स्वास्थ्य और कल्याण

मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। इसलिए अपने दिन में थोड़ी शांति खुद बनाएं। तेज आवाज, बहस या लगातार लोगों के बीच रहने के बाद कुछ देर अकेले बैठना अच्छा रहेगा। चंद्र से जुड़ी बेचैनी में नींद का ढर्रा थोड़ा हिल सकता है। रात में हल्का संगीत, कम रोशनी और गुनगुना पानी आराम दे सकता है। नमक और मीठे का संतुलन भी बनाए रखें।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

सावधानी: घर की बात को बाहर जरूरत से ज्यादा न ले जाएं। किसी इशारे को तुरंत अंतिम सच न मानें। सामाजिक माहौल में भावुक होकर अतिरिक्त वादा न करें।

आज की सलाह: मन की बात कहें, पर पहले उसे भीतर साफ करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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