आज का लव राशिफल 26 सितंबर: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? पढ़ें राशिफल

Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 26 सितंबर 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा….

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 07:34 AM
Love Horoscope Rashifal Today: आज 26 सितंबर, शुक्रवार को कई राशि वालों की लव लाइफ में खुशियां आएंगी और जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष राशि- मेष राशि के जातक अगर आप हमेशा खुद को यह समझाते हुए पाते हैं कि आप इसके लायक क्यों हैं, शायद अब समय आ गया है कि आप रुकें और सवाल पूछे कि क्यों। सच्चा प्यार एक-दूसरे में स्पष्ट रूप से नजर आता है, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो चेक कि क्या आप इमोशनल बोझ नहीं हैं, और अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा न करें जो आपको शक में रखता हो।

वृषभ राशि- अगर यह आपको थका देता है, तो यह प्यार नहीं है, यह एक सबक है। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी बॉडी किस प्रकार रिस्पॉन्स करती है, थकी हुई या कंफ्यूजन। अगर आप अपनी शांति प्यार से बनाते हैं, आपको हर दिन इसके बारे में सोचने में बहुत बुरा समय लगेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो पूछें आप वह व्यक्ति हैं जो लगातार चीजों को ठीक करते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो रिश्तों के कारण तनाव लेना बंद करें।

मिथुन राशि- रोमांटिक कल्पना के बजाए इमोशनल सच्चाई पर टिके रहें। सपने देखना ठीक है, लेकिन जो सच में हो रहा है उसे नजरंदाज नहीं करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह सोचना बंद करें कि वह बदल जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो बहकावे में आने से पहले सच्चाई को चेक कर लें।

कर्क राशि- आज आपका दिल आवाज से ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहता है। आपको हर समय एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ समय आपको बस शांत होकर पास रहना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो बस शांत होकर मौजूद रहें और अगर आप सिंगल हैं तो आसपास के भटकाव से बचें।

सिंह राशि- आज आप सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज जो कर सकते हैं वह है सुनना। आज आधा-अधूरा सुनने से बचें। आज अपने पार्टनर को ध्यान से सुनें क्योंकि वह आपकी अटेंशन चाहता है। जो लोग सिंगल हैं, वे आज उन लोगों पर ध्यान दें, जिन पर नहीं देते हैं।

कन्या राशि- आज अपनी मौजूदगी को लेकर क्लियर रहें। अगर आपका दिल ना कहता है तो हां मत बोलें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी सीमाओं को शांति से शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं तो तेजी से शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं। आज का दिन किसी को खर्च करके अच्छा महसूस कराने के बारे में नहीं है।

तुला राशि- आप प्यार और ब्राउंड्री सेट कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह सुनिश्चित करें कि बहस को लेकर आज सच्चाई से मुंह न मोड़ें। अगर आप सिंगल हैं तो इस धारणा को त्याग दें कि सिंगल होना ही चाहिए।

वृश्चिक राशि : कनेक्शन की अपनी जरूरत की शुरुआत खुद पर भरोसा करने से करें। अगर आप दूसरे से सवाल कर रहे हैं, तो अपने आप से कठिन, तीखे सवाल पूछें कि क्या आप जो महसूस करते हैं उसके बारे में निश्चित हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो चेक करें कि क्या आप अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं या सिर्फ उनकी। अगर सिंगल हैं, तो हर स्वभाव पर क्वेश्चन मार्क न लगाएं।

धनु राशि- सच्चे प्यार को परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती है। किसी को पसंद आने के लिए बहुत ज्यादा खुश या बहुत सक्सेसफुल या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप में परफेक्शन मेंटेंन नहीं करें। अगर सिंगल हैं तो सिर्फ पसंद आने के लिए खुद में बदलाव नहीं करें।

मकर राशि- अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वह चिंगारी खोजना बंद करें, जब आपको रिश्ते में काफी स्थिरता मिल चुकी है। अगर आप सिंगल हैं तो देखें कि कौन आपके स्पेस में बिना वजह का ड्रामा नहीं लाता है।

कुंभ राशि- आज दिल सच्चाई चाहता है न कि कंफ्यूजन। आज उनके फैसले लेने का इंतजार नहीं करें, जबकि आपकी आप श्योर नहीं है कि आप उनके साथ कहां खड़े होते हैं। अगर रिलेशनशिप में हैं तो उन चीजों के बारे में बात करें जो क्लियर नहीं है। अगर सिंगल हैं तो देखें कि आपकी धड़कनें कौन बढ़ाता है।

मीन राशि- अगर आज आप कुछ नहीं बोलेंगे तो थोड़ी गलतफहमी हो सकते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो बोलें जो आपके दिमाग में है। अगर सिंगल हैं, तो दूसरे क्या सोचते हैं यह गेस करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से पूछ लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

