Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Love and relationship Horoscope 29 October 2025 Aaj ka love rashifal daily future predictions
लव राशिफल 29 अक्टूबर: आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत राशिफल

लव राशिफल 29 अक्टूबर: आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Aaj ka Love Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 29 अक्टूबर 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा….

Wed, 29 Oct 2025 07:02 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Today Love Horoscope, Love Rashifal: आज 29 अक्टूबर 2025, बुधवार है। आज के दिन कई राशि वालों की लव लाइफ में खुशियां आएंगी और जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों की आज 29 अक्टूबर को कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष: आज जबरदस्ती की नजदीकियों की जगह शांति को प्राथमिकता दें। जब आप सिंगल हों, तो किसी के साथ समय बिताकर अनदेखा महसूस करने से बेहतर है कि आप सिंगल रहें। जो लोग आपके के लिए समर्पित हैं उनके लिए सोचें कि क्या आपका रिश्ता उन्हें सपोर्ट दे रहा है आपकी मौजूदगी मायने रखती है और आपकी फीलिंग्स को जगह मिलनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:आज मिथुन समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल, जानें अपनी राशि का हाल

वृषभ: आज दिल के मामलों में कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, तो शुरुआत करने से पहले धीरे-धीरे आगे बढ़ें। सही रिलेशनशिप आप पर प्रेशर नहीं डालेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप तेज या मजबूर हैं, तो धीरे हो जाएं।

मिथुन: आज के लिए बैलेंस ही आपका मुख्य मंत्र है। अगर आप सिंगल हैं, तो यह नहीं सोचें कि प्यार पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़नी होगी। आप अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं और फिर भी अपना दिल खोल सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो रिलेशनशिप से बाहर अपने व्यक्तित्व के लिए खड़े हों। एक ही समय में प्यार और दूरी की चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है।

कर्क: आज अपने दिल की बात कहने का मौका है। अगर आप सिंगल हैं, तो क्या आप वाकई किसी पार्टनर या सच्चे रिलेशनशिप की खोज में हैं? ईमानदार रहें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो क्या यह बस फॉर्मेलिटी है? आज आप जो भी कदम उठाएं, अपनी फीलिंग्स को अपना मार्गदर्शक बनाएं।

सिंह: प्यार आपको हर शाम खुद पर शक करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। सिंगल हों या नहीं, मिले-जुले संकेतों से दूर रहें और किसी उलझन में पड़े व्यक्ति के लिए बहाने बनाना बंद करें। अगर आप कमिटेड हैं, तो स्पष्टता के लिए पूछें कि क्या हमारा रिश्ता स्पष्टता लाता है या लगातार अटकलें लगाता रहता है? चिंता कोई केमिस्ट्री नहीं है।

कन्या: अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जाहिर करना मुश्किल नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, तो पसंद किए जाने के लिए अपने मानकों को कम नहीं करें। सही व्यक्ति आपको वहीं मिलेगा जहां आप हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी ब्राउंड्री बहुत महत्वपूर्ण हैं।

तुला: अगर आप सिंगल हैं, तो उस व्यक्ति के पास वापस नहीं जाएं जिसने आपको उसकी कमी के लिए कमतर महसूस कराया हो। अगर आप किसी के साथ हैं, तो जब भी कुछ ठीक नहीं लगे, खुलकर बोलें।

वृश्चिक: आज दिल और दिमाग में सुकून की खोज करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो गौर करें कि आप जिससे भी मिलते हैं, उसके साथ कितनी आसानी से सहज महसूस करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो प्यार डेली की खोज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी चीज के हक़दार हैं जो सुकून दे, दबाव नहीं।

धनु: आज शब्दों का बहुत बोझ है। क्या आप सिंगल हैं, तो साफ-साफ बताएं कि आप असल में क्या चाहते हैं, एक-दूसरे के मन की बात पढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो खुद से पूछें कि क्या मैं ईमानदार होने का दिखावा कर रहा हूं या सचमुच ईमानदार हूं।

मकर: आज दिल की बात तर्क पर भारी पड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो अपनी फीलिंग्स से पूछें, चेकलिस्ट से नहीं। अगर आपके पास कोई है, तो सोचें कि आपको किस बात से सच्चा प्यार मिलता है।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 29 अक्टूबर: आज ऑफिस में हो सकता है काम का दबाव

कुंभ: अगर आप सिंगल हैं, तो हर मैसेज, हर इशारे को गिनना बंद कर दें। चीजों को स्वाभाविक रूप से बहने दें। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, तो हर तरह के ड्रामा से दूर रहें।

मीन: आज खुद का सम्मान करें और एक-दूसरे से प्यार करें। अगर आप सिंगल हैं, तो खुद को पूरी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो आपको बदले में कुछ न दे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो देखें कि क्या आप वाकई शांति बनाए रखने के लिए खुद के लिए खड़े होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Love Horoscope Love Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने