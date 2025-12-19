लव राशिफल 19 दिसंबर: तुला राशि वाले आज भूलकर भी ना करें ये काम, जरूरत से ज्यादा ना बोलें कुंभ राशि

संक्षेप: Love Horoscope Hindi Today 19 December 2025: प्यार का रिश्ता सबसे नाजुक होता है और इसे ध्यान से संभालने की जरूरत होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि राशिचक्र की कुल 12 राशियों की लव लाइफ आज कैसी जाने वाली है?

मेष (Aries): आज अगर आप किसी को अपना सॉफ्ट साइड दिखाएंगे तो वो शख्स बिना किसी कोशिश के आपके करीब आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दबाजी में जवाब ना दें। शांत रहें और लोगों के साथ सच्चे रहें। यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आपका पार्टनर आज आपके जेस्चर को समझने की कोशिश करेगा। जो जैसा होता जाए वैसे रहने दें। कई बार प्यार ज्यादा कोशिश नहीं बल्कि खुद को अपनाने से होता है।

वृषभ (Taurus): आज किसी खास शख्स की मौजूदगी से आपको सुकून मिल सकता है। ये मौजूदगी शब्दों से ज्यादा सुकून देगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई शख्स आपको अपनापन दिखा सकता है। इस शख्स की सिम्पिलिसिटी आपको पसंद आएगी। बस इस चीज पर ध्यान दें कि आप किसके साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर का साथ पाते ही आप अपनी उलझनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। कई बार यही जान लेना काफी होता है कि कोई आपके साथ है। इससे भरोसा भी बढ़ने लगता है।

मिथुन (Gemini): आज दिल से हर चीज का चुनाव करें। उन चीजों के चुनाव से बचें जो सिर्फ बाहर से ही परफेक्ट दिखें। जो लोग सिंगल हैं वो सपनों की दुनिया से बाहर आएं। आपको ये समझना होगा कि सही रिश्ता फीलिंग्स को शेयर करने से बनता है। सिर्फ पसंद और नापसंद के आधार पर रिश्ते नहीं बनते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने मन की जरूर सुनें। इस बात को समझें कि क्या पार्टनर की फीलिंग्स भी वैसी ही हैं? आज दिखावे से बचकर रहें।

कर्क (Cancer): आज आपको उम्मीद से ज्यादा मिलने वाला है। ये आपका वहीं प्यार है जो आप दूसरों को देते हैं और अब वह आपके पास लौटकर वापस आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका केयरिंग नेचर आज किसी को गहराई से छू लेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज एक कॉल और मैसेज से ही अचानक से नजदीकियां बढ़ जाएंगी। किसी डर के चलते इस प्यार को ना रोकें। आप जो भी देंगे वो दोगुना होकर आपके पास लौटकर आएगा।

सिंह (Leo): आज आपको समझ आएगा कि सिंपल और शांत प्यार दिखावे वाले प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी तारीफों से किसी का ध्यान आपकी ओर आएगा। छोटे-छोटे जेस्चर को पहचानें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आपका पार्टनर आपके बिना कुछ कहें भी मन की बात समझेगा। प्यार में जब कम्फर्ट हो तभी वो सच्चा होता है।

कन्या (Virgo): आज आप अपनी जिंदगी में किसी को स्पेस देने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज दिल की बात शेयर करने से गहरा जुड़ाव बन सकता है। किसी डर की वजह से अपने मन की बात कहने से ना हिचकें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज दिल की बात दिल खोलकर कह दें। इससे माहौल अच्छा ही होगा। आपको समझना होगा कि कमजोर होना कमजोरी नहीं होता है। यही से भरोसे की शुरुआत होती है और इसी से रिश्ता मजबूत बनता है।

तुला (Libra): प्यार तब और अच्छा लगने लगेगा जब ये धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो चीजों को अपने आप होने दीजिए। किसी भी तरह का प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज चीजों को समय दें। हर चीज के लिए प्लान की जरूरत नहीं होती है। जब चीजें धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं तो वो नैचुरल और सच्ची होती हैं।

वृश्चिक (Scorpio): आज बड़े-बड़े वादों से ज्यादा आपकी मौजूदगी ही काफी होगी और यही मायने भी रखेगा। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ फ्लर्ट करने से बात नहीं बनेगी। फीलिंग्स हैं तो अच्छे से शेयर करें। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर ही काफी मायने रखेंगे। सही वक्त पर साथ देना या फिर बिना अपना फोन देखे किसी की बात सुनना बहुत कुछ कह देता है। ये छोटी कोशिशें ही रिश्ते को मजबूत बनाती हैं।

धनु (Sagittarius): आज के दिन एक हल्की सी हंसी ही गहरी बात की शुरुआत बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो मजाक-मस्ती को हल्के में ना लें क्योंकि यहीं से जुड़ाव बन सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज कोई ऐसा पल होगा जो आपकी टेंशन को दूर करेगा। हर चीज को ठीक ना करने लगें। चीजों को साथ में एन्जॉय करने की कोशिश करें।

मकर (Capricorn): आज प्यार के मामले में कोई नया मोड़ अचानक से आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक हुई बातचीत से आपको प्यार के बारे में नया नजरिया मिलेगा। लोगों की बातों को खुले दिल से सुनें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक बार फिर से पुराना एहसास फ्रेश सा लग सकता है। परफेक्ट बनने की चिंता से आगे बढ़िए। जब आप पास्ट में नहीं अटकते हैं तो नई फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं।

कुंभ (Aquarius): आज एक शांत सा पल भी बहुत गहरा फील करवा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी की छोटी सी बात भी लंबी बातचीत जितनी ही मायने रखेगी। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जरूरत से ज्यादा ना बोलें। इससे जुड़ाव महसूस नहीं होता है। किसी के साथ बैठना ही काफी होता है।

मीन (Pisces): कई बार कहना ही जरूरी नहीं होता है। सिर्फ किसी का पास होना ही बहुत कुछ होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी की वजह से सुकून मिल सकता है। इसे नैचुरल तरीके से ही आगे बढ़ने दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज बिना कुछ कहे ही आप पार्टनर के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। एफर्ट्स दोनों ओर से होंगे। आज के दिन किसी चीज को सुधारने की कोशिश ना करें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in