तुला राशिफल 5 मार्च 2026 : तुला वालों को आज जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, लवलाइफ में पार्टनर को हार्श रिप्लाई न करें
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला वालों को आज जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, लवलाइफ में पार्टनर को हार्श रिप्लाई न करें
Libra Horoscope for Today 5th March 2026 : आज तुला राशि वालों के लिए डेली की चॉइस में क्लिएरिटी आएगी। आज आप शांत और क्लियर फील करेंगे। आपके लिए इससे शांत पल आएगे और परिवार के शांति से बात करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपकी बैलेंस की सेंस आपके लिए स्मार्ट फैसले लाएगी। आपकी कंफर्वेसेशन आज स्मूद चलेगी। काम और घर पर छोटे-छोटे कदमों पर ध्यान दें। अपने प्रति दयालु रहें। आज आपको धैर्य और निष्पक्ष निर्णय लेते हुए निरंतर प्रगति और धीरे-धीरे पुरस्कार मिलेंगे, बशर्ते समय आपके अनुकूल हो।
तुला लव राशिफल
आज का दिन आपको रिश्तों के क्लोज ईमानदारी से शब्द और छोटे एक्ट आपके विश्वास को गहरा करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली स्माइल और बातचीत से आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आज शांत मिस्अंडरस्टेडिंग पाएंगे । आपको पार्टनर की बातों को अच्छे से सुनना है और किसी भी तरह का हार्श रिप्लाई को को अवाइड करना है। आज धैर्य वाला आपका दिन आपको खुशियों से भर देगा। आपको भलाई करनी है और मदद को स्वीकारना है। आपको वो कहना है, जो सही में मायने रखता है। आपकी सिंपली भलाई आपके लिए खुशियों से भरे पल ला सकती है। इस बात को याद रखें कि छोटे इशारे कई मायने रखते हैं।
तुला करियर राशिफल
आज काम में तुला राशि वालों को बैलेंस सोच और फेयर एक्शन रखने हैं। आपके टीम के लोग आपके एफर्ट को देखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। एक समय में एक ही काम करें।आज आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। आपको सभी डिटेल्स देकने के लिए चेक करना है। एक विनम्र और समय पर दिया गया फैसला आपको तारीफ दिलाएगा और छोटे मौके भी देगा। अपने रिकॉर्ड रखें, शांत रहें और अपनी तरक्की को लगातार बनाए रखें। हर छोटी जीत को आपको सेलिब्रेट करना है और शांति से धन्यवाद देना है।
तुला मनी राशिफल
अगर आप सिंपल प्लान बनाते हैं, तो आपके लिए पैसा सिंपल रहेगा। आपको छोटे खर्चों को देखना है और सेविंग्स के गोल्स बनाने हैं। आवेग में आकर चीजों को खरीदना नहीं है, आपको कुछ घंटों के लिए इंतजार करना चाहिए।अगर आपको किसी एडवाइज की जरूरत है, तो आपको किसी परिवार के विश्वास मेंबर से सलाह लेनी चाहिए। एक बजट की सिंपल शीट आपको दिखाएगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है। छोटे खर्चों को काटें और एड करें।अपने फंड को आगे के लिए सिक्योर करने के लिए आपको अच्छे से चॉइस करनी है और लगातार सेविंग्स पर विश्वास करना है। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए सभी रसीदों को देखें?
तुला हेल्थ राशिफल
आपका शरीर जनरल रुटीन को लेकर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। आपको थोड़ा सा वॉक करना है और अधिकतर समय स्ट्रेच करना है। आपको समय पर सोना है और अपनी एनर्जी को लेकर स्थिर रहना है। गर्म पानी पिएं और अच्छे से आराम करें। हल्का खाना खाएं, जिससे डाइजेशन सही रहे। अगर आपको तनाव महसूस हो तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका माइंड शांत होगा। आपको मोबाइल को रात को सोने से पहले देखें नहीं, इससे आपको अच्छे से नींद नहीं आती है। आज छोटी आदतें और शार्ट वॉक आपको फायदा देंगी और आपके शरीर को और दिमाग को रिफ्रेश करेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट